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"Новое приключение грузинского футбола": Кобахидзе о переходе Кварацхелия в "ПСЖ"
"Новое приключение грузинского футбола": Кобахидзе о переходе Кварацхелия в "ПСЖ"
Sputnik Грузия
Глава грузинского правительства пожелал футболисту множество титулов и победу в Лиге чемпионов 18.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-18T13:58+0400
2025-01-18T13:58+0400
2025-01-18T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил футболиста Хвичу Кварацхелию с переходом во французский "ПСЖ".Грузинский вингер, 23-летний Хвича Кварацхелия подписал пятилетний контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". За трансфер прежний клуб Кварацхелия, итальянский "Наполи", получил 70 миллионов евро, а также 10 миллионов евро в качестве бонусов.В "ПСЖ" Хвича Кварацхелия, один из лидеров сборной Грузии, по имеющейся информации, будет получать 11 миллионов евро за сезон, в том время как в "Наполи" его зарплата составляла лишь 1,8 млн и считалась одной из самых низких среди одноклубников.Футболист уже успел сделать для СМИ первый комментарий в качестве игрока команды-чемпиона Франции."ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 17 встреч.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Пари Сен-Жермен", Кварацхелия будет выступать под номером 7. Хвича – первый грузинский игрок в истории французского клуба.Официально: Кварацхелия подписал контракт с "Пари Сен-Жермен">>Трансфер Кварацхелия в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории грузинского футбола. До этого самый дорогой контракт подписал 24-летний вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили с английским "Ливерпулем".Англичане заплатили за Мамардашвили 35 млн евро. Официально играть за "Ливерпуль" голкипер начнет после окончания текущего сезона – летом 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, ираклий кобахидзе, георгий мамардашвили, франция, спорт, грузия, новости, футбол
хвича кварацхелия, ираклий кобахидзе, георгий мамардашвили, франция, спорт, грузия, новости, футбол
"Новое приключение грузинского футбола": Кобахидзе о переходе Кварацхелия в "ПСЖ"
Глава грузинского правительства пожелал футболисту множество титулов и победу в Лиге чемпионов
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил футболиста Хвичу Кварацхелию с переходом во французский "ПСЖ".
Грузинский вингер, 23-летний Хвича Кварацхелия подписал пятилетний контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". За трансфер прежний клуб Кварацхелия, итальянский "Наполи", получил 70 миллионов евро, а также 10 миллионов евро в качестве бонусов.
"Поздравляю Хвичу Кварацхелия с переходом в "ПСЖ", где начинается новое приключение грузинского футбола!!! Желаю Хвиче множества титулов и, что главное, победы в Лиге чемпионов!!!", - написал Кобахидзе в соцсети.
В "ПСЖ" Хвича Кварацхелия, один из лидеров сборной Грузии, по имеющейся информации, будет получать 11 миллионов евро за сезон, в том время как в "Наполи" его зарплата составляла лишь 1,8 млн и считалась одной из самых низких среди одноклубников.
Футболист уже успел сделать для СМИ первый комментарий в качестве игрока команды-чемпиона Франции.
"Быть здесь – это мечта. Мне рассказывали много хорошего о "Пари Сен-Жермен". Я невероятно горжусь тем, что стал игроком этого великого клуба. Теперь я с нетерпением жду возможности надеть форму нового клуба", – сказал Кварацхелия.
"ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 17 встреч.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Пари Сен-Жермен", Кварацхелия будет выступать под номером 7. Хвича – первый грузинский игрок в истории французского клуба.
Трансфер Кварацхелия в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории грузинского футбола. До этого самый дорогой контракт подписал 24-летний вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили с английским "Ливерпулем".
Англичане заплатили за Мамардашвили 35 млн евро. Официально играть за "Ливерпуль" голкипер начнет после окончания текущего сезона – летом 2025 года.