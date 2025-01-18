https://sputnik-georgia.ru/20250118/novoe-priklyuchenie-gruzinskogo-futbola-kobakhidze-o-perekhode-kvaratskheliya-v-pszh-291799985.html

"Новое приключение грузинского футбола": Кобахидзе о переходе Кварацхелия в "ПСЖ"

"Новое приключение грузинского футбола": Кобахидзе о переходе Кварацхелия в "ПСЖ"

Sputnik Грузия

Глава грузинского правительства пожелал футболисту множество титулов и победу в Лиге чемпионов 18.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-18T13:58+0400

2025-01-18T13:58+0400

2025-01-18T13:58+0400

хвича кварацхелия

ираклий кобахидзе

георгий мамардашвили

франция

спорт

грузия

новости

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/12/291798827_0:39:512:327_1920x0_80_0_0_60b39edfa9342948bc3527f5352f9608.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил футболиста Хвичу Кварацхелию с переходом во французский "ПСЖ".Грузинский вингер, 23-летний Хвича Кварацхелия подписал пятилетний контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". За трансфер прежний клуб Кварацхелия, итальянский "Наполи", получил 70 миллионов евро, а также 10 миллионов евро в качестве бонусов.В "ПСЖ" Хвича Кварацхелия, один из лидеров сборной Грузии, по имеющейся информации, будет получать 11 миллионов евро за сезон, в том время как в "Наполи" его зарплата составляла лишь 1,8 млн и считалась одной из самых низких среди одноклубников.Футболист уже успел сделать для СМИ первый комментарий в качестве игрока команды-чемпиона Франции."ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 17 встреч.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Пари Сен-Жермен", Кварацхелия будет выступать под номером 7. Хвича – первый грузинский игрок в истории французского клуба.Официально: Кварацхелия подписал контракт с "Пари Сен-Жермен">>Трансфер Кварацхелия в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории грузинского футбола. До этого самый дорогой контракт подписал 24-летний вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили с английским "Ливерпулем".Англичане заплатили за Мамардашвили 35 млн евро. Официально играть за "Ливерпуль" голкипер начнет после окончания текущего сезона – летом 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

хвича кварацхелия, ираклий кобахидзе, георгий мамардашвили, франция, спорт, грузия, новости, футбол