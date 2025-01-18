https://sputnik-georgia.ru/20250118/rassledovanie-prestupleniy-natsdvizheniya-nuzhno-dlya-buduschego--premer-gruzii-291799415.html

Расследование преступлений "Нацдвижения" нужно для будущего – премьер Грузии

Расследование преступлений "Нацдвижения" нужно для будущего – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Отказ от сотрудничества со следственной парламентской комиссией будет наказываться, заявил Кобахидзе 18.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-18T18:07+0400

2025-01-18T18:07+0400

2025-01-18T18:07+0400

единое национальное движение

ираклий кобахидзе

политика

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Расследование преступлений режима "Национального движения" важно для того, чтобы застраховать Грузию от подобных угроз в будущем, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Временная следственная комиссия, которая займется изучением деятельности режима и политических должностных лиц в период нахождения у власти "Единого национального движения" (2003-2012 годы), будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии.Он также отметил, что отказ от сотрудничества со следственной парламентской комиссией будет наказываться. "Сотрудничество со следственной парламентской комиссией является обязанностью всех заинтересованных лиц. За неисполнение этой обязанности предусмотрены уголовные санкции. Я хочу всем об этом напомнить", – сказал Кобахидзе. В отношении каждого, кто не будет сотрудничать с парламентским расследованием, будут приняты соответствующие меры, как это предусмотрено грузинским законодательством, добавил он. Перед парламентскими выборами "Грузинская мечта" заверяла избирателей, что в случае получения конституционного большинства она запустит правовую процедуру для признания неконституционными организации "Единого национального движения", партий-наследниц и сателлитов. Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и партия "За Грузию" утверждают, что произошла тотальная фальсификация выборов. Все эти партии в "Грузинской мечте" называют коллективным "Нацдвижением", радикальной оппозицией и агентами с общим хозяином за рубежом. Чем будет заниматься следственная комиссия Временная следственная комиссия будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии. Согласно регламенту, парламент начинает весеннюю сессию в первый вторник февраля. Названы причины создания комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения" в Грузии>>По утверждению лидеров правящей партии, в Грузии сегодня действует радикальная оппозиция, которая в период пребывания у власти в 2003-2012 годах совершила множество преступлений против грузинского государства и грузинского народа. В том числе это: Для расследования указанных системных преступлений и оценки режима будет создана временная следственная комиссия, которая будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на первой сессионной неделе сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии, в отношении преступников. Чтобы исключить спекуляции, подчеркнули в "Грузинской мечте", объектом расследования по делу о войне 2008 года не будут военные командиры и солдаты. Оценка режима 2003-2012 гг. имеет решающее значение для предотвращения угроз, стоящих перед страной, и для формирования в Грузии здоровой политической системы, уверены в правящей партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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единое национальное движение, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости