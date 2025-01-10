https://sputnik-georgia.ru/20250110/nazvany-prichiny-sozdaniya-komissii-po-rassledovaniyu-prestupleniy-natsdvizheniya-v-gruzii-291704289.html

Названы причины создания комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения" в Грузии

Названы причины создания комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения" в Грузии

Sputnik Грузия

В парламенте Грузии создадут временную следственную комиссию, которая займется изучением деятельности "Единого национального движения" во время нахождения у... 10.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-10T13:57+0400

2025-01-10T13:57+0400

2025-01-10T13:57+0400

грузия

политика

новости

мамука мдинарадзе

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Преступным действиям бывшей правящей партии "Единое национальное движение" должна быть дана правовая оценка, а молодому поколению необходимо напомнить, что на самом деле означает авторитарный режим, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Временная следственная комиссия, которая "займется изучением деятельности режима и политических должностных лиц в период нахождения у власти "Единого национального движения" (2003-2012 годы)", будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии, заявил ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. Вторая цель, по словам депутата, заключается в том, что та часть общества, которая введена в заблуждение с помощью пропагандистских оппозиционных телеканалов, и те молодые люди, которые не помнят этого на эмоциональном уровне или были очень молоды в то время и считают, что "Грузинская мечта" – это своего рода режим, должны увидеть все своими глазами и потом дать всему свои оценки. Перед парламентскими выборами "Грузинская мечта" заверяла избирателей, что в случае получения конституционного большинства она запустит правовую процедуру для признания неконституционными организации "Единого национального движения", партий-наследниц и сателлитов. В парламенте Грузии создадут комиссию по расследованию преступлений "Нацдвижения">>О возможном привлечении этих партий к ответственности лидеры правящей команды вновь заговорили после выборов. Речь идет об оппозиции, которая прошла в парламент, но отказывается признавать победу "Грузинской мечты". Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и партия "За Грузию" утверждают, что произошла тотальная фальсификация выборов. Все эти партии в "Грузинской мечте" называют коллективным "Нацдвижением", радикальной оппозицией и агентами с общим хозяином за рубежом. Объединения "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" состоят из партий, основанных представителями прежней власти. Костяком коалиции "Сильная Грузия" является партия "Лело для Грузии", которую создали основатели одного из крупнейших банков в Грузии TBC Bank. А партию "За Грузию" основал бывший представитель "Грузинской мечты", экс-глава МВД и правительства страны. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, за то, что происходит в стране в последнее время, несут ответственность представители оппозиции, в частности, этих четырех партий. Речь идет о волне протеста, которая началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. Преступникам нет места в политике – глава парламента Грузии о запрете "Нацдвижения" >>После смены власти в Грузии к ответственности в индивидуальном порядке были привлечены многие представили прежнего руководства страны. На этот раз в планах "Грузинской мечты" наказать политические организации, связанные с этими людьми. Лидеры "Грузинской мечты" постоянно заявляют, что прежние власти запомнились населению жестокими методами правления: насилием, рэкетом бизнеса, шантажом и угрозами. Более того, незадолго до парламентских выборов лидеры "Грузинской мечты" начали говорить об ответственности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" за начало августовской войны 2008 года. Чем будет заниматься следственная комиссия Временная следственная комиссия будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии. Согласно регламенту, парламент начинает весеннюю сессию в первый вторник февраля. По утверждению лидеров правящей партии, в Грузии сегодня действует радикальная оппозиция, которая в период пребывания у власти в 2003-2012 годах совершила множество преступлений против грузинского государства и грузинского народа. В том числе это: Для расследования указанных системных преступлений и оценки режима в первую неделю весенней сессии в парламенте Грузии будет создана временная следственная комиссия, которая будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на первой сессионной неделе сентября, заявил ранее Мдинарадзе. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии, в отношении преступников, подчеркнул политик. Он также добавил, что отчет, утвержденный парламентом Грузии, будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. Чтобы исключить спекуляции, Мдинарадзе подчеркнул, что объектом расследования по делу о войне 2008 года не будут военные командиры и солдаты. В заключение он отметил, что оценка режима 2003-2012 годов имеет решающее значение для предотвращения угроз, стоящих перед страной, и для формирования в Грузии здоровой политической системы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, единое национальное движение