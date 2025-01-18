https://sputnik-georgia.ru/20250118/vsemirnyy-bank-podtverdil-liderstvo-gruzii--minekonomiki-291796521.html

Всемирный банк подтвердил лидерство Грузии – Минэкономики

Всемирный банк подтвердил лидерство Грузии – Минэкономики

Sputnik Грузия

Главной задачей правительства Грузии является приблизить экономические параметры страны к экономике развитых стран, заявил замминистра 18.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-18T13:03+0400

2025-01-18T13:03+0400

2025-01-18T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузия является одним из мировых лидеров по темпам экономического роста, что подтвердил доклад Всемирного банка, заявил замглавы министерства экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинцадзе. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП для Грузии с 7,5 до 9%. В 2025 году международный институт ожидает роста экономики Грузии на 6% и на 5% – в 2026 году. По словам замминистра, согласно отчету Всемирного банка, средний прогноз экономического роста Грузии на 2025-2026 годы в 1,5 раза превышает средний показатель других стран-кандидатов на вступление в ЕС и в 5 раз превышает темпы роста экономики еврозоны. По его словам, главной задачей правительства Грузии является приблизить экономические параметры страны к экономике развитых стран. Он отметил, что в Грузии реализуется ряд государственных программ, направленных на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий. Кроме того, по его словам, реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, которые способствуют повышению производительности труда в стране и делают бизнес-среду более привлекательной. "В результате правильной и последовательной макроэкономической политики мы ожидаем сохранения высоких темпов экономического роста в ближайшие годы", – сказал Цинцадзе. Всемирный банк Грузии пересмотрел прогноз роста ВВП для Грузии >>Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10% Власти Грузии также придерживаются годового прогноза на 2024 год на уровне 9%. Как отметил первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили, в мире очень мало стран, которым удалось на протяжении четырех лет поддерживать не номинальный, а реальный высокий экономический рост, выражающийся почти двузначными темпами. По его словам, в 2025 году экономический рост составит примерно 5,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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