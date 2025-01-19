https://sputnik-georgia.ru/20250119/aresty-na-aktsii-protesta-v-tbilisi--predstaviteli-ombudsmena-vstretilis-s-zaderzhannymi-291807455.html

Аресты на акции протеста в Тбилиси – представители омбудсмена встретились с задержанными

Аресты на акции протеста в Тбилиси – представители омбудсмена встретились с задержанными

Sputnik Грузия

Как сообщили некоторые задержанные представителям омбудсмена, причиной их задержания стало ношение масок 19.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-19T22:06+0400

2025-01-19T22:06+0400

2025-01-19T22:06+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Представители офиса Народного защитника Грузии навестили девять человек, задержанных в административном порядке на акции протеста у здания районного отделения полиции в спальном районе Темка в Тбилиси в субботу, сообщил омбудсмен журналистам. На акции собрались несколько десятков человек, которые выражали протест против ареста их единомышленников на митингах в Тбилиси и Батуми в конце ноября-декабре этого года. Некоторые из задержанных заявили о неэтичном обращении и словесных оскорблениях со стороны полиции, а двое из них рассказали представителям народного защитника о возможном применении чрезмерной силы и неподобающем обращении со стороны полиции. Как сообщили некоторые задержанные представителям омбудсмена, причиной их задержания стало ношение масок. В свою очередь в офисе народного защитника отметили важность того, чтобы законодательство обеспечивало баланс между свободой выражения мнений и интересами безопасности. Президент Грузии Михаил Кавелавшили в конце декабря прошлого года подписал 28 законопроектов, в том числе поправок в закон "О собраниях и манифестациях", который предусматривает введение запрета на ношение масок, использование лазеров и пиротехники на акциях протеста, что вызвало критику со стороны оппонентов власти. Офис народного защитника продолжит работу по этому вопросу. Информацию о фактах нарушений прав человека можно предоставить, позвонив по номеру горячей линии Аппарата Народного защитника – 1481. Акция у здания полиции в Тбилиси завершилась арестами >>В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Специальная следственная служба на фоне акций протеста, которые проходят в Тбилиси с 28 ноября, возбудила уголовные дела по фактам злоупотребления служебными полномочиями полицейскими и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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