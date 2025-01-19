https://sputnik-georgia.ru/20250119/gruziya-postroit-v-baku-novoe-zdanie-posolstva-291804822.html
Грузия построит в Баку новое здание посольства
Грузия построит в Баку новое здание посольства
Sputnik Грузия
Глава правительства Грузии осмотрел участок вместе с премьер-министром Азербайджана 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T11:15+0400
2025-01-19T11:15+0400
2025-01-19T11:25+0400
грузия
новости
политика
азербайджан
баку
ираклий кобахидзе
грузино-азербайджанские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23632/08/236320892_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_150bd7cc6ec1e122fe50ac745226668f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Премьер-министру Ираклию Кобахидзе в ходе визита в Баку был передан земельный участок в центральном районе столицы, где построят новое здание посольства Грузии, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Премьер-министр Грузии прибыл в Баку для участия в десятом, юбилейном заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами. Строительство здания посольства Грузии в Азербайджане начнется в ближайшее время. Площадь участка 3,45 тыс кв. м. Сегодня посольство Грузии находится в трехэтажном здании на улице Яшара Гусейнова. Грузия и Азербайджан готовы к дальнейшему развитию сотрудничества >>Глава правительства Грузии осмотрел участок вместе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и членами правительства. Земельный участок был выделен постановлением Кабинета министров Азербайджана в 2023 году в соответствии с распоряжением президента Алиева. Участок расположен в Ясамальском районе города Баку, на пересечении проспекта Наримана Нариманова и улицы Башира Сафароглу. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
баку
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23632/08/236320892_200:0:3400:2400_1920x0_80_0_0_a9b1f3f6c6339ba88c6ed522558d765a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, азербайджан, баку, ираклий кобахидзе, грузино-азербайджанские отношения
грузия, новости, политика, азербайджан, баку, ираклий кобахидзе, грузино-азербайджанские отношения
Грузия построит в Баку новое здание посольства
11:15 19.01.2025 (обновлено: 11:25 19.01.2025)
Глава правительства Грузии осмотрел участок вместе с премьер-министром Азербайджана
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Премьер-министру Ираклию Кобахидзе в ходе визита в Баку был передан земельный участок в центральном районе столицы, где построят новое здание посольства Грузии, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Премьер-министр Грузии прибыл в Баку для участия в десятом, юбилейном заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами.
Строительство здания посольства Грузии в Азербайджане начнется в ближайшее время. Площадь участка 3,45 тыс кв. м. Сегодня посольство Грузии находится в трехэтажном здании на улице Яшара Гусейнова.
Глава правительства Грузии осмотрел участок вместе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и членами правительства.
Земельный участок был выделен постановлением Кабинета министров Азербайджана в 2023 году в соответствии с распоряжением президента Алиева.
Участок расположен в Ясамальском районе города Баку, на пересечении проспекта Наримана Нариманова и улицы Башира Сафароглу.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.