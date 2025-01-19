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Международные аэропорты Грузии примут более 8 миллионов пассажиров в 2025 году – прогноз
Международные аэропорты Грузии примут более 8 миллионов пассажиров в 2025 году – прогноз
Sputnik Грузия
Международные аэропорты Грузии поставили рекорд в 2024 году, обслужив более 7,4 миллиона пассажиров 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T13:30+0400
2025-01-19T13:30+0400
2025-01-19T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Три международных аэропорта Грузии примут в 2025 году более 8 миллионов пассажиров благодаря появлению на рынке двух крупных авиакомпаний, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Международные аэропорты Грузии поставили рекорд в 2024 году, обслужив более 7,4 миллиона пассажиров, что на 24% больше, чем в 2023 году. По его словам, на авиарынке Грузии в 2025 году появятся сразу две крупные авиакомпании – British Airways и EasyJet. Ранее Каркашадзе заявил, что в 2024 году Объединение завершило переговоры с 10 авиакомпаниями по 13 новым направлениям. Помимо British Airways и EasyJet с 9 апреля начнет полеты по маршруту Париж-Тбилиси-Париж компания Transavia France. Также с 12 апреля швейцарская авиакомпания Edelweiss будет летать два раза в неделю по маршруту Цюрих-Тбилиси-Цюрих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии
грузия, экономика, новости, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии
Международные аэропорты Грузии примут более 8 миллионов пассажиров в 2025 году – прогноз
Международные аэропорты Грузии поставили рекорд в 2024 году, обслужив более 7,4 миллиона пассажиров
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Три международных аэропорта Грузии примут в 2025 году более 8 миллионов пассажиров благодаря появлению на рынке двух крупных авиакомпаний, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
Международные аэропорты Грузии поставили рекорд в 2024 году, обслужив более 7,4 миллиона пассажиров, что на 24% больше, чем в 2023 году.
"В этом году мы ждем более 8 миллионов пассажиров в трех международных аэропортах", – сказал Каркашадзе.
По его словам, на авиарынке Грузии в 2025 году появятся сразу две крупные авиакомпании – British Airways и EasyJet.
"С марта 2025 года на авиарынок Грузии войдет флагман Великобритании British Airways. Также полеты начинает и низкобюджетная авиакомпания ЕasyJet, которая будет осуществлять прямые рейсы в Лондон, Женеву и Милан", – сказал Каркашадзе.
Ранее Каркашадзе заявил, что в 2024 году Объединение завершило переговоры с 10 авиакомпаниями по 13 новым направлениям.
Помимо British Airways и EasyJet с 9 апреля начнет полеты по маршруту Париж-Тбилиси-Париж компания Transavia France.
Также с 12 апреля швейцарская авиакомпания Edelweiss будет летать два раза в неделю по маршруту Цюрих-Тбилиси-Цюрих.