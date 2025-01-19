https://sputnik-georgia.ru/20250119/mezhdunarodnye-aeroporty-gruzii-primut-bolee-8-millionov-passazhirov-v-2025-godu--prognoz-291796377.html

Международные аэропорты Грузии примут более 8 миллионов пассажиров в 2025 году – прогноз

Международные аэропорты Грузии примут более 8 миллионов пассажиров в 2025 году – прогноз

Sputnik Грузия

Международные аэропорты Грузии поставили рекорд в 2024 году, обслужив более 7,4 миллиона пассажиров 19.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-19T13:30+0400

2025-01-19T13:30+0400

2025-01-19T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Три международных аэропорта Грузии примут в 2025 году более 8 миллионов пассажиров благодаря появлению на рынке двух крупных авиакомпаний, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Международные аэропорты Грузии поставили рекорд в 2024 году, обслужив более 7,4 миллиона пассажиров, что на 24% больше, чем в 2023 году. По его словам, на авиарынке Грузии в 2025 году появятся сразу две крупные авиакомпании – British Airways и EasyJet. Ранее Каркашадзе заявил, что в 2024 году Объединение завершило переговоры с 10 авиакомпаниями по 13 новым направлениям. Помимо British Airways и EasyJet с 9 апреля начнет полеты по маршруту Париж-Тбилиси-Париж компания Transavia France. Также с 12 апреля швейцарская авиакомпания Edelweiss будет летать два раза в неделю по маршруту Цюрих-Тбилиси-Цюрих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии