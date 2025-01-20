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Как изменятся отношения между Грузией и США после инаугурации Трампа?

Как изменятся отношения между Грузией и США после инаугурации Трампа?

Sputnik Грузия

В "Мечте" ожидают качественной перезагрузки грузино-американских отношений после инаугурации Трампа 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T19:02+0400

2025-01-20T19:02+0400

2025-01-20T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Отношения между Грузией и США перейдут на качественно новый уровень после инаугурации Дональда Трампа, поскольку интересы и взгляды новой администрации Белого дома совпадают с интересами и взглядами правящей силы в Грузии, уверены в "Грузинской мечте". Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. По словам депутата, есть две основные причины недовольства Грузией – это сохранение мира и принятие законодательства против пропаганды ЛГБТ*. "Вы знаете, что главной задачей Трампа является именно сохранение мира во всем мире. А также в Конгрессе уже зарегистрирован законопроект, который определяет только два пола и запрещает пропаганду ЛГБТ. Наши интересы здесь совпадают", – подчеркнул Божадзе. Избрание Дональда Трампа очень важно для мировой демократии, поэтому правящая команда Грузии очень за него болеет, заявил в свою очередь другой депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Чакветадзе. Поэтому, по словам депутата, правящая команда Грузии желает Трампу успеха и надеется, что отношения между двумя странами будут перезагружены. В "Грузинской мечте" также уверены, что Трамп выполнит свое обещание относительно завершения конфликта на Украине в ближайшем будущем, что, в свою очередь, отразится на Грузии. "Безусловно, в первую очередь это хорошо для украинского народа, и это автоматически отразится на нас, поскольку интерес, который существовал в течение этих трех лет к открытию второго фронта в Грузии, будет автоматически снят", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Леван Мачавариани. Поэтому, по мнению депутата, отношения Грузии с Соединенными Штатами и, соответственно, с Евросоюзом начнут перегружаться. "Предвыборное обещание господина Трампа состоит в том, что он будет бороться с "глубинным государством", и если ему удастся ослабить влияние "глубинного государства" в США, это еще больше укрепит наши отношения и вернет их на прежний уровень", – отметил Мачавариани. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. С чистого листа: Грузия предлагает США перезагрузку отношений после инаугурации Трампа>>>Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, сша, дональд трамп, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, бдипч/обсе, еврокомиссия