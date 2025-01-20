Как изменятся отношения между Грузией и США после инаугурации Трампа?
© photo: Sputnik / Alex TikhomirovФлаги Грузии и США
© photo: Sputnik / Alex Tikhomirov
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В "Мечте" ожидают качественной перезагрузки грузино-американских отношений после инаугурации Трампа
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Отношения между Грузией и США перейдут на качественно новый уровень после инаугурации Дональда Трампа, поскольку интересы и взгляды новой администрации Белого дома совпадают с интересами и взглядами правящей силы в Грузии, уверены в "Грузинской мечте".
Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.
"Мы ожидаем качественной перезагрузки грузино-американских отношений после инаугурации, особенно на фоне того, что потерпевшая поражение администрация сделала все возможное, чтобы оставить тяжелое наследие", – заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Владимир Божадзе.
По словам депутата, есть две основные причины недовольства Грузией – это сохранение мира и принятие законодательства против пропаганды ЛГБТ*.
"Вы знаете, что главной задачей Трампа является именно сохранение мира во всем мире. А также в Конгрессе уже зарегистрирован законопроект, который определяет только два пола и запрещает пропаганду ЛГБТ. Наши интересы здесь совпадают", – подчеркнул Божадзе.
Избрание Дональда Трампа очень важно для мировой демократии, поэтому правящая команда Грузии очень за него болеет, заявил в свою очередь другой депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Чакветадзе.
"Послания, которые были слышны с его стороны в избирательном процессе и в целом со стороны республиканцев во время избирательной кампании, были очень важны и похожи на то, что мы реализовывали в предыдущие годы, и на те предвыборные обещания, которые мы давали в течение этих месяцев", – сказал Чакветадзе.
Поэтому, по словам депутата, правящая команда Грузии желает Трампу успеха и надеется, что отношения между двумя странами будут перезагружены.
В "Грузинской мечте" также уверены, что Трамп выполнит свое обещание относительно завершения конфликта на Украине в ближайшем будущем, что, в свою очередь, отразится на Грузии.
"Безусловно, в первую очередь это хорошо для украинского народа, и это автоматически отразится на нас, поскольку интерес, который существовал в течение этих трех лет к открытию второго фронта в Грузии, будет автоматически снят", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Леван Мачавариани.
© Courtesy of Levan MachavarianiЗампредседателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани
Зампредседателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани
© Courtesy of Levan Machavariani
Поэтому, по мнению депутата, отношения Грузии с Соединенными Штатами и, соответственно, с Евросоюзом начнут перегружаться.
"Предвыборное обещание господина Трампа состоит в том, что он будет бороться с "глубинным государством", и если ему удастся ослабить влияние "глубинного государства" в США, это еще больше укрепит наши отношения и вернет их на прежний уровень", – отметил Мачавариани.
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
Разлад между Грузией и Западом
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.
Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.
Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.
* Экстремистская организация, запрещенная в России