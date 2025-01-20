С чистого листа: Грузия предлагает США перезагрузку отношений после инаугурации Трампа
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов/
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По словам главы грузинского правительства, инаугурация нового президента станет своего рода переломным моментом для истории США
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Власти Грузии готовы к качественной перезагрузке отношений с США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа и к обновлению грузино-американского стратегического партнерства с чистого листа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.
"Мы еще раз можем зафиксировать свою готовность к тому, что хотим качественной перезагрузки отношений, обновления стратегического партнерства с США с чистого листа. Надеемся, что у нас будут значительные успехи в этом направлении, и в этом 2025 год будет также очень важным", – сказал Кобахидзе.
По словам главы грузинского правительства, инаугурация нового президента станет своего рода переломным моментом для истории США.
Как отметил премьер, прошедшие четыре года были сложными как для Грузии, так и для всего мира, в том числе из-за конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке, тяжелого экономического кризиса в Европе и т.д.
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе
© photo: Sputnik / Stringer
"К сожалению, в мире не было мира, и аналогично сложные процессы были и в нашей стране. Мы очень надеемся, что последующие четыре года будут качественно отличаться, будут гораздо более мирными для мира, и, безусловно, все это должно отразиться и на нашей стране", – отметил Кобахидзе.
При этом, как подчеркнул премьер, президент Трамп заявил об очень амбициозном плане – это план по поражению Deep state.
"Мы, безусловно, хотим пожелать ему удачи в этом деле. Удача в этом деле будет иметь решающее значение для нормализации грузино-американских отношений. Мы очень надеемся, что это борьба завершится победой президента Трампа, и это, конечно же, будет способствовать обеспечению мира в мире и конкретно в нашем регионе", – сказал Кобахидзе.
Это также будет способствовать распространению правильных и здоровых ценностей, вместо тех ценностей, которые, по словам премьера, активно распространялись в масштабе всего мира в течение последних четырех лет.
Разлад между Грузией и Западом
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии" и ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.
Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.
Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других.
Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.
Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.