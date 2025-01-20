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С чистого листа: Грузия предлагает США перезагрузку отношений после инаугурации Трампа

С чистого листа: Грузия предлагает США перезагрузку отношений после инаугурации Трампа

Sputnik Грузия

По словам главы грузинского правительства, инаугурация нового президента станет своего рода переломным моментом для истории США 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T12:46+0400

2025-01-20T12:46+0400

2025-01-20T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Власти Грузии готовы к качественной перезагрузке отношений с США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа и к обновлению грузино-американского стратегического партнерства с чистого листа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. По словам главы грузинского правительства, инаугурация нового президента станет своего рода переломным моментом для истории США. Как отметил премьер, прошедшие четыре года были сложными как для Грузии, так и для всего мира, в том числе из-за конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке, тяжелого экономического кризиса в Европе и т.д. "К сожалению, в мире не было мира, и аналогично сложные процессы были и в нашей стране. Мы очень надеемся, что последующие четыре года будут качественно отличаться, будут гораздо более мирными для мира, и, безусловно, все это должно отразиться и на нашей стране", – отметил Кобахидзе. При этом, как подчеркнул премьер, президент Трамп заявил об очень амбициозном плане – это план по поражению Deep state. Это также будет способствовать распространению правильных и здоровых ценностей, вместо тех ценностей, которые, по словам премьера, активно распространялись в масштабе всего мира в течение последних четырех лет. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Для введения санкций против Иванишвили нет никаких оснований – премьер Грузии>>Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Почему на инаугурации Трампа не будет грузинской делегации – пояснения премьера Грузии>>>Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, тбилиси, великобритания, сша, дональд трамп, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, бдипч/обсе, еврокомиссия