https://sputnik-georgia.ru/20250120/neskolko-chelovek-skonchalis-v-gruzii-ot-svinogo-grippa-291810515.html
Несколько человек скончались в Грузии от "свиного гриппа"
Несколько человек скончались в Грузии от "свиного гриппа"
Sputnik Грузия
Причиной смерти пациентов стали осложнения, вызванные вирусом H1N1 20.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-20T10:54+0400
2025-01-20T10:54+0400
2025-01-20T11:08+0400
грипп
грипп атакует грузию
вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Несколько человек скончались от "свиного гриппа" в Грузии за последние две недели, сообщил телеканал "Рустави 2". H1N1 – это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам. Причиной смерти пациентов стали осложнения, вызванные вирусом H1N1, а также сопутствующие заболевания. Никто из скончавшихся пациентов не был вакцинирован против сезонных вирусов. Кроме того, ежедневно растет количество случаев заражения вирусом гриппа А, в связи с чем увеличилось и количество обращений в клиники. По словам врачей, больных госпитализируют в основном с лихорадкой, при этом высокая температура не поддается медикаментозному лечению. По словам медиков, лечение "свиного гриппа" противовирусными препаратами эффективно в течение первых 72 часов болезни, поэтому они призывают пациентов как можно скорее обращаться за медицинской помощью и не прибегать к самолечению. Врачи отмечают, что случаи осложнений от вируса гриппа особенно участились у детей. В группу риска входят дети до 2 лет и лица с хроническими заболеваниями. Подтвержденные случаи "свиного гриппа" составляют 52% пациентов детских отделений больниц. "Свиной грипп" доминирует в Грузии – какова эпидситуация в стране>>У большинства несовершеннолетних, госпитализированных с вирусом, развилась пневмония, хотя существует целый ряд других осложнений. Врачи по-прежнему рекомендуют вакцинацию как лучший способ профилактики осложнений от "свиного гриппа" и других сезонных вирусов. Вместе с распространением вируса гриппа в Грузии вновь стал актуален главный атрибут пандемии COVID – маска. Врачи призывают граждан носить маски в местах массового скопления людей, соблюдать правила гигиены, поскольку грипп также передается через прикосновения к поверхностям, и избегать контактов с другими людьми при появлении симптомов. Врачи ожидают, что пик распространения вируса в Грузии придется на конец января. Как ранее отметил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, грипп не относится к категории безопасных вирусов. По его словам, ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rossiya Segodnya“
грипп, грипп атакует грузию, вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии
грипп, грипп атакует грузию, вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии
Несколько человек скончались в Грузии от "свиного гриппа"
10:54 20.01.2025 (обновлено: 11:08 20.01.2025)
Причиной смерти пациентов стали осложнения, вызванные вирусом H1N1
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Несколько человек скончались от "свиного гриппа" в Грузии за последние две недели, сообщил телеканал "Рустави 2".
H1N1 – это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам.
Причиной смерти пациентов стали осложнения, вызванные вирусом H1N1, а также сопутствующие заболевания. Никто из скончавшихся пациентов не был вакцинирован против сезонных вирусов.
"Это вирус, который поражает не один орган и может одновременно поразить несколько органов", – рассказал генеральный директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.
Кроме того, ежедневно растет количество случаев заражения вирусом гриппа А, в связи с чем увеличилось и количество обращений в клиники.
По словам врачей, больных госпитализируют в основном с лихорадкой, при этом высокая температура не поддается медикаментозному лечению.
По словам медиков, лечение "свиного гриппа" противовирусными препаратами эффективно в течение первых 72 часов болезни, поэтому они призывают пациентов как можно скорее обращаться за медицинской помощью и не прибегать к самолечению.
Врачи отмечают, что случаи осложнений от вируса гриппа особенно участились у детей. В группу риска входят дети до 2 лет и лица с хроническими заболеваниями. Подтвержденные случаи "свиного гриппа" составляют 52% пациентов детских отделений больниц.
У большинства несовершеннолетних, госпитализированных с вирусом, развилась пневмония, хотя существует целый ряд других осложнений.
Врачи по-прежнему рекомендуют вакцинацию как лучший способ профилактики осложнений от "свиного гриппа" и других сезонных вирусов.
Вместе с распространением вируса гриппа в Грузии вновь стал актуален главный атрибут пандемии COVID – маска.
Врачи призывают граждан носить маски в местах массового скопления людей, соблюдать правила гигиены, поскольку грипп также передается через прикосновения к поверхностям, и избегать контактов с другими людьми при появлении симптомов.
Врачи ожидают, что пик распространения вируса в Грузии придется на конец января.
Как ранее отметил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, грипп не относится к категории безопасных вирусов. По его словам, ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа.