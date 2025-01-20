https://sputnik-georgia.ru/20250120/pravitelstvo-gruzii-pristupaet-k-ambitsioznoy-reforme-sistemy-vysshego-obrazovaniya-291813478.html

Правительство Грузии приступает к амбициозной реформе системы высшего образования

Правительство Грузии приступает к амбициозной реформе системы высшего образования

Sputnik Грузия

В четырехлетней перспективе нам предстоит качественно преобразовать университетскую систему, заявил Кобахидзе 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T16:15+0400

2025-01-20T16:15+0400

2025-01-20T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Правительство Грузии учредит комиссию по реформированию системы высшего образования – "университетской системы", срок работы которой рассчитан на четыре года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Правительственную комиссию возглавит лично Ираклий Кобахидзе. Его заместителем станет министр образования Александр Цуладзе, а секретарем – советник премьер-министра по вопросам образования и науки Леван Изория.По словам главы правительства, сегодня качество высшего образования в Грузии неудовлетворительное, а ресурсы в этом направлении очень большие. "Мы должны максимально задействовать все ресурсы, чтобы за четыре года достичь качественно обновленной системы. Вполне возможно, что за четыре года грузинский студент в Грузии сможет получить точно такое же качество образования, как и в европейских странах", – отметил Кобахидзе.По его словам, для достижения этой цели должен быть намечен конкретный план, над которым и будет работать правительственная комиссия. Ранее одним из последних новшеств в грузинской системе высшего образования стало то, что вузы могут сделать бакалавриат на факультете бизнес-администрирования трехлетним вместо четырех лет. До этого такая возможность была только на факультете искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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вузы грузии, образование, образование в грузии, студенты, ираклий кобахидзе, леван изория, грузия, новости