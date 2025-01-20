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Правительство Грузии приступает к амбициозной реформе системы высшего образования
Правительство Грузии приступает к амбициозной реформе системы высшего образования
Sputnik Грузия
В четырехлетней перспективе нам предстоит качественно преобразовать университетскую систему, заявил Кобахидзе 20.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-20T16:15+0400
2025-01-20T16:15+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Правительство Грузии учредит комиссию по реформированию системы высшего образования – "университетской системы", срок работы которой рассчитан на четыре года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Правительственную комиссию возглавит лично Ираклий Кобахидзе. Его заместителем станет министр образования Александр Цуладзе, а секретарем – советник премьер-министра по вопросам образования и науки Леван Изория.По словам главы правительства, сегодня качество высшего образования в Грузии неудовлетворительное, а ресурсы в этом направлении очень большие. "Мы должны максимально задействовать все ресурсы, чтобы за четыре года достичь качественно обновленной системы. Вполне возможно, что за четыре года грузинский студент в Грузии сможет получить точно такое же качество образования, как и в европейских странах", – отметил Кобахидзе.По его словам, для достижения этой цели должен быть намечен конкретный план, над которым и будет работать правительственная комиссия. Ранее одним из последних новшеств в грузинской системе высшего образования стало то, что вузы могут сделать бакалавриат на факультете бизнес-администрирования трехлетним вместо четырех лет. До этого такая возможность была только на факультете искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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вузы грузии, образование, образование в грузии, студенты, ираклий кобахидзе, леван изория, грузия, новости
вузы грузии, образование, образование в грузии, студенты, ираклий кобахидзе, леван изория, грузия, новости
Правительство Грузии приступает к амбициозной реформе системы высшего образования
В четырехлетней перспективе нам предстоит качественно преобразовать университетскую систему, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Правительство Грузии учредит комиссию по реформированию системы высшего образования – "университетской системы", срок работы которой рассчитан на четыре года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Правительственную комиссию возглавит лично Ираклий Кобахидзе. Его заместителем станет министр образования Александр Цуладзе, а секретарем – советник премьер-министра по вопросам образования и науки Леван Изория.
"Перед нами стоит очень важная и амбициозная задача по университетской реформе. Мы создаем правительственную комиссию, которая будет заниматься реформой университетов. В четырехлетней перспективе нам предстоит качественно преобразовать университетскую систему, систему высшего образования в нашей стране", – сказал Кобахидзе.
По словам главы правительства, сегодня качество высшего образования в Грузии неудовлетворительное, а ресурсы в этом направлении очень большие.
"Мы должны максимально задействовать все ресурсы, чтобы за четыре года достичь качественно обновленной системы. Вполне возможно, что за четыре года грузинский студент в Грузии сможет получить точно такое же качество образования, как и в европейских странах", – отметил Кобахидзе.
По его словам, для достижения этой цели должен быть намечен конкретный план, над которым и будет работать правительственная комиссия.
"Мы не должны терять здесь ни дня, ни недели. Нам потребуется напряженная работа, чтобы полностью достичь нашей цели за четыре года", – добавил Кобахидзе.
Ранее одним из последних новшеств
в грузинской системе высшего образования стало то, что вузы могут сделать бакалавриат на факультете бизнес-администрирования трехлетним вместо четырех лет. До этого такая возможность была только на факультете искусства.