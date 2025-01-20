https://sputnik-georgia.ru/20250120/prizyvy-k-sabotazhu-biznesa-vredyat-ekonomike-gruzii--vitse-premer-291822488.html
Призывы к саботажу бизнеса вредят экономике Грузии – вице-премьер
Призывы к саботажу бизнеса вредят экономике Грузии – вице-премьер
Sputnik Грузия
Оппонирование в той форме, в которой она происходит сегодня в Грузии, не является проявлением высокого уровня политической культуры, считает вице-премьер 20.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-20T22:54+0400
2025-01-20T22:54+0400
2025-01-20T22:54+0400
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леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Призывы к саботажу и приостановке экономических процессов в Грузии наносят вред экономике страны, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Продолжающиеся акции протеста в Грузии повлияли и на бизнес-среду в стране. Многие предприниматели присоединились к требованию протестующих провести парламентские выборы и освободить задержанных в ходе митингов с 28 ноября. Часть из них объявила недолгую забастовку в знак протеста, а некоторые вынуждены показывать мнимую поддержку, чтобы не оказаться предметом буллинга со стороны управляющих процессами оппозиционных сил. По словам Давиташвили, оппонирование в той форме, в которой она происходит сегодня в Грузии, не является проявлением высокого уровня политической культуры. По его словам, подобные формы оппонирования зачастую наносят вред стране, в том числе ее экономическим интересам. Глава Минэкономики считает, что все это напрямую связано с благосостоянием населения страны, поэтому это неверный политический путь. Давиташвили отметил, что правительство постарается сделать так, чтобы процессы были максимально стабильными в политическом плане, а также вести диалог, в том числе со всеми субъектами, которые являются важной частью экономики, будь то частный сектор, бизнес, международные инвесторы, международные финансовые организации или другие. Время испытаний – что ждет экономику Грузии в 2025 году >>"Это позволит нам гарантировать, что существенный прогресс и последовательные темпы развития экономики не замедлятся", – заявил он. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2024 года составил 9,4%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, правительство грузии, акции протеста
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, правительство грузии, акции протеста
Призывы к саботажу бизнеса вредят экономике Грузии – вице-премьер
Оппонирование в той форме, в которой она происходит сегодня в Грузии, не является проявлением высокого уровня политической культуры, считает вице-премьер
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Призывы к саботажу и приостановке экономических процессов в Грузии наносят вред экономике страны, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
Продолжающиеся акции протеста в Грузии повлияли и на бизнес-среду в стране. Многие предприниматели присоединились к требованию протестующих провести парламентские выборы и освободить задержанных в ходе митингов с 28 ноября. Часть из них объявила недолгую забастовку в знак протеста, а некоторые вынуждены показывать мнимую поддержку, чтобы не оказаться предметом буллинга со стороны управляющих процессами оппозиционных сил.
"Мы видим, что звучат призывы, например, к саботажу, парализованию экономических процессов, определенных видов экономической деятельности, а также к санкционированию, – конечно, каждый такой призыв, не только действие, а кампания, наносит ущерб и создает различные репутационные риски, в том числе вредят настроениям и экономике", – заявил Давиташвили.
По словам Давиташвили, оппонирование в той форме, в которой она происходит сегодня в Грузии, не является проявлением высокого уровня политической культуры. По его словам, подобные формы оппонирования зачастую наносят вред стране, в том числе ее экономическим интересам.
Глава Минэкономики считает, что все это напрямую связано с благосостоянием населения страны, поэтому это неверный политический путь.
Давиташвили отметил, что правительство постарается сделать так, чтобы процессы были максимально стабильными в политическом плане, а также вести диалог, в том числе со всеми субъектами, которые являются важной частью экономики, будь то частный сектор, бизнес, международные инвесторы, международные финансовые организации или другие.
"Это позволит нам гарантировать, что существенный прогресс и последовательные темпы развития экономики не замедлятся", – заявил он.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2024 года составил 9,4%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.