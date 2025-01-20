https://sputnik-georgia.ru/20250120/rekordnye-pokazateli--premer-gruzii-o-dokhodakh-strany-ot-turizma-291819865.html

Рекордные показатели – премьер Грузии о доходах страны от туризма

Рекордные показатели – премьер Грузии о доходах страны от туризма

Sputnik Грузия

Четвертый квартал прошлого года также оказался рекордным, несмотря на политическую напряженность в стране, заявил премьер 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T19:58+0400

2025-01-20T19:58+0400

2025-01-20T20:19+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Доходы Грузии от туризма в 2024 году являются рекордными – более 4,4 миллиарда долларов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. По словам премьера, четвертый квартал прошлого года также оказался рекордным, несмотря на политическую напряженность в стране, связанную сначала с парламентскими выборами в октябре, а затем с ежедневными акциями протеста. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Грузия приняла более 7,4 миллиона туристов с начала года – лидируют россияне >>Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. "Несмотря на все это, мы завершили четвертый квартал с большим успехом. Доходы в четвертом квартале составили 964 миллиона долларов, что на 90 миллионов больше, чем в четвертом квартале 2023 года. Некоторые пытаются помешать экономическому росту в нашей стране, но вы видите, что у них ничего не выходит", – отметил премьер. Также, по данным Национальной администрации туризма, Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше по сравнению с 2023 годом международных путешественников – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, туризм