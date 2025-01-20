https://sputnik-georgia.ru/20250120/stroitelstvo-novogo-aeroporta-i-stadiona--premer-gruzii-ob-ambitsioznykh-planakh-291822286.html

Строительство нового аэропорта и стадиона – премьер Грузии об амбициозных планах

Строительство нового аэропорта и стадиона – премьер Грузии об амбициозных планах

Sputnik Грузия

Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего в... 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T21:46+0400

2025-01-20T21:46+0400

2025-01-20T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Правительство Грузии должно активно приступить к реализации амбициозных проектов строительства нового аэропорта в Вазиани (близ Тбилиси) и рядом с ним – нового футбольного стадиона, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. По словам премьера, правительство анонсировало в Грузии масштабные проекты, и для их беспрепятственной реализации важно использовать каждый день и каждую неделю. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. По плану правительства, новый международный аэропорт будет построен в 2029 году, и его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год. Кроме того, в планах правительства построить стадион, рассчитанный на 70 тысяч зрителей для проведения матчей по футболу и регби. Стадион, предположительно, построят недалеко от нового аэропорта в Вазиани. После завершения строительства нового стадиона Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году. Новый стадион будет английского образца, то есть без беговых дорожек между зрительскими местами и полем. Строительство будет завершено до 2028 года. Зачем нужен новый аэропорт? Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего военного аэродрома в поселке Вазиани (близ Тбилиси и Рустави) вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генплана развития нового аэропорта. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти. Международные компании проявляют интерес к строительству нового аэропорта в Тбилиси >>Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Для того, чтобы Грузия стала региональным авиационным хабом, необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, туризм, вазиани, ираклий кобахидзе, аэропорт