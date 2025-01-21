https://sputnik-georgia.ru/20250121/dokhody-gruzii-ot-turizma-na-istoricheskom-maksimume--novaya-statistika-291823974.html

Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – новая статистика

Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – новая статистика

Sputnik Грузия

Доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T14:18+0400

2025-01-21T14:18+0400

2025-01-21T14:18+0400

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национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в 2024 году выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов, что является рекордным показателем, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. По информации администрации, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Рекордные показатели – премьер Грузии о доходах страны от туризма >>Кроме того, доходы страны от международных путешественников лишь за четвертый квартал прошлого года составили 964 миллиона долларов, что на 10,3% и на 40,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и 2019 года соответственно. Также, по данным Национальной администрации туризма, Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, туризм, национальная администрация туризма грузии