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Кварацхелия провел первую тренировку в составе "ПСЖ"

Кварацхелия провел первую тренировку в составе "ПСЖ"

Sputnik Грузия

Следующая игра "Пари Сен-Жермен" состоится 22 января с "Манчестер Сити", пока не известно, выйдет ли Хвича Кварацхелия на поле 21.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Грузинский вингер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия провел первую расширенную тренировку со своими новыми партнерами по команде, сообщили в пресс-службе французской команды. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро. Среди тех, кто на первой тренировке был бок о бок с Кварацхелия, – итальянский вратарь Луиджи Донарума, южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин, португальский нападающий Гонсалу Рамуш и запасной вратарь клуба россиянин Матвей Сафонов. "ПСЖ" под руководством испанца Луиса Энрике готовится к матчу седьмого тура розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, где французам будет противостоять английский "Манчестер Сити". Встреча состоится в среду, 22 января. Сыграет ли в этом матче Кварацхелия, пока не известно. "Новое приключение грузинского футбола": Кобахидзе о переходе Кварацхелия в "ПСЖ">>"ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона 2024/2025. Команда набрала 46 очков за 18 встреч. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Пари Сен-Жермен", Кварацхелия будет выступать под номером 7. Хвича – первый грузинский игрок в истории французского клуба. Трансфер Кварацхелия в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории грузинского футбола. До этого самый дорогой контракт подписал 24-летний вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили с английским "Ливерпулем". Англичане заплатили за Мамардашвили 35 млн евро. Официально играть за "Ливерпуль" голкипер начнет после окончания текущего сезона – летом 2025 года. Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. В своем первом сезоне в серии А он стал чемпионом Италии ("Наполи" выиграл чемпионат впервые за 33 года) и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А, а сам он – лучшим игроком сезона. Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, италия, франция, уефа