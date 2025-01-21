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Названа дата очередных выборов в органы местной власти в Грузии

Названа дата очередных выборов в органы местной власти в Грузии

Sputnik Грузия

Предыдущие выборы в органы местного самоуправления в стране прошли в октябре 2021 года 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T13:11+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Очередные выборы в органы местного самоуправления – сакребуло (совещательный орган) и выборы мэров состоятся в первую субботу октября 2025 года, то есть 4 октября, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии. Последние выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли в октябре 2021 года – граждане выбирали 64 мэра и 2 044 депутата сакребуло городов и районов страны. Это были восьмые выборы в органы местной власти, которые прошли в истории независимой Грузии.Согласно Избирательному кодексу Грузии, для получения права на участие в выборах руководитель партии должен обратиться к председателю ЦИК после назначения выборов в сакребуло не позднее, чем за 57 дней до дня выборов. При этом партия должна удовлетворять одному из следующих условий – быть зарегистрированной на последних парламентских выборах и иметь представителя в парламенте Грузии ко дню назначения выборов. Если с 1 января по 14 июля в год проведения муниципальных выборов партия не может удовлетворить ни одному из вышеперечисленных условий, то сразу после подачи заявления им будет передан образец списка сторонников. Партия обязана представить в ЦИК список, состоящий из не менее чем 25 тысяч сторонников участия партии в выборах, в течение 60 дней, но не позднее 1 августа. В ЦИК Грузии идет реорганизация: первые решения>>Соответствующая служба Центризбиркома проверяет список сторонников в течение двух дней после его представления и передает заключение председателю ЦИК. Центральная избирательная комиссия призывает политические партии, желающие принять участие в муниципальных выборах, своевременно выполнить все необходимые процедуры для получения этого права. Последние выборы в органы местного самоуправления в стране прошли в октябре 2021 года. Во всех муниципалитетах, помимо Цаленджихского района, мэрами стали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Мэрию Цаленджихи возглавил представитель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Кроме того, правящая партия получила большинство мест в сакребуло (совещательный орган) почти во всех районах и городах. Исключение составили сакребуло Батуми, Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку и Сенаки. Местные власти избираются в Грузии на четыре года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, анонсы