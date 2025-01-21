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Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий остается в тюрьме

Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий остается в тюрьме

Sputnik Грузия

Адвокаты Амаглобели просили суд изменить меру пресечения и отпустить ее под залог в размере 100 тысяч лари 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T21:05+0400

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2025-01-21T21:05+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Кутаисский апелляционный суд не принял к рассмотрению иск о смене пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий Мзии Амаглобели, которую обвиняют в нападении на полицейского. Сторона защиты обратилась в апелляционный суд после того, как Батумский городской суд избрал Амаглобели заключение в виде меры пресечения. Тогда аргументом суда была высокая вероятность совершения медиа-менеджером повторного преступления. Адвокаты Амаглобели просили суд изменить меру пресечения и отпустить ее под залог в размере 100 тысяч лари. О смягчении меры пресечения также ходатайствовал и Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. Полицейские в Грузии являются неприкосновенными – премьер >>Таким образом, Амаглобели из-за отклонения иска останется в заключении до завершения следствия. Основателя интернет-изданий "Батумелеби" и "Негазети" Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. Первое предварительное слушание по делу основательницы оппозиционных интернет-изданий пройдет 4 марта. Сама Ахвледиани своей вины не признала. По ее словам, до инцидента с пощечиной Дгебуадзе ее оскорбил. В знак протеста против своего ареста она объявила голодовку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, кутаисский апелляционный суд, батумский городской суд, леван иоселиани, батуми, акции протеста