https://sputnik-georgia.ru/20250122/delo-ob-ubiystve-transgendera-v-tbilisi-nachalos-rassmotrenie-dela-v-sude-291852121.html
Дело об убийстве трансгендера в Тбилиси: началось рассмотрение дела в суде
Дело об убийстве трансгендера в Тбилиси: началось рассмотрение дела в суде
Sputnik Грузия
Прокуратура уверена в своей доказательной базе, а подозреваемый отрицает обвинения в умышленном убийстве и особой жестокости 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T17:45+0400
2025-01-22T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Рассмотрение по существу дела об убийстве первой в Грузии трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе началось с ходатайства адвоката обвиняемого Беки Джаиани закрыть для журналистов судебный процесс на первом заседании, однако судья отклонил просьбу. Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку, а также в насилии, совершенном на почве неприязни по признаку гендерной идентичности. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Она отметила, что Джаиани признает свою вину в убийстве, однако отрицает, что совершил убийство по гендерному признаку и с особой жестокостью, а также отрицает свою вину в систематическом насилии над Абрамидзе. Прокурор дела Григол Нишнианидзе считает, что у следствия достаточно доказательств вины Джаиани по всем пунктам обвинения. Следующий процесс по делу состоится 31 января этого года.Дело Кесарии АбрамидзеРасследование МВД показало, что в день убийства, 18 сентября 2024 года Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и решил встретиться с Абрамидзе. По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети подтверждающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть.Убил, но не избивал: суд над обвиняемым в убийстве трансгендера в Тбилиси продолжается >>По версии прокуратуры, на почве спора по мотиву мести обвиняемый сначала ударил Кесарию Абрамидзе, а после нанес ножом 28 ранений в разные части тела. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте. Полиция задержала Джаиани на следующий день на пути в Самтредиа (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории.В ноябре 2024 года Бека Джаиани был признан полностью вменяемым на момент совершения преступления. Задержанного проверили в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, кесария абрамидзе, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, тбилиси, кесария абрамидзе, тбилисский городской суд
Дело об убийстве трансгендера в Тбилиси: началось рассмотрение дела в суде
17:45 22.01.2025 (обновлено: 17:58 22.01.2025)
Прокуратура уверена в своей доказательной базе, а подозреваемый отрицает обвинения в умышленном убийстве и особой жестокости
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Рассмотрение по существу дела об убийстве первой в Грузии трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе началось с ходатайства адвоката обвиняемого Беки Джаиани закрыть для журналистов судебный процесс на первом заседании, однако судья отклонил просьбу.
Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку, а также в насилии, совершенном на почве неприязни по признаку гендерной идентичности. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
"Защита ходатайствовала о закрытии или частичном закрытии судебных заседаний, но суд отклонил это ходатайство, так как на заседании защита и обвинение произносили вводные речи. Однако мы будем ходатайствовать об этом для заключительных речей и реплики обвиняемого", – заявила адвокат Джаиани Саломе Ардотели.
Она отметила, что Джаиани признает свою вину в убийстве, однако отрицает, что совершил убийство по гендерному признаку и с особой жестокостью, а также отрицает свою вину в систематическом насилии над Абрамидзе.
Прокурор дела Григол Нишнианидзе считает, что у следствия достаточно доказательств вины Джаиани по всем пунктам обвинения.
"В переписке и аудиозаписях явно видны те отношение и действия, которые подтверждают, что умышленное убийство совершено по гендерному признаку", – сказал Нишнианидзе.
Следующий процесс по делу состоится 31 января этого года.
Расследование МВД показало, что в день убийства, 18 сентября 2024 года Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и решил встретиться с Абрамидзе.
По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети подтверждающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть.
По версии прокуратуры, на почве спора по мотиву мести обвиняемый сначала ударил Кесарию Абрамидзе, а после нанес ножом 28 ранений в разные части тела. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте.
Полиция задержала Джаиани на следующий день на пути в Самтредиа (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории.
В ноябре 2024 года Бека Джаиани был признан полностью вменяемым на момент совершения преступления. Задержанного проверили в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули.