https://sputnik-georgia.ru/20250122/dvalishvili-voshel-v-top-5-luchshikh-boytsov-reytinga-ufc-291837457.html

Двалишвили вошел в топ-5 лучших бойцов рейтинга UFC

Двалишвили вошел в топ-5 лучших бойцов рейтинга UFC

Sputnik Грузия

Мераб Двалишвили одержал победу над Умаром Нурмагомедовым и защитил чемпионский пояс UFC 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T11:49+0400

2025-01-22T11:49+0400

2025-01-22T11:49+0400

спорт

грузия

новости

мераб двалишвили

илья топурия

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили после защиты чемпионского пояса в легчайшем весе поднялся на две строчки в обновленном рейтинге UFC и занимает пятую позицию. Двалишвили одержал победу по очкам над Нурмагомедовым утром 19 января (по тбилисскому времени) и защитил чемпионский пояс. Поединок завершился победой грузина единогласным решением судей во всех пяти раундах – три основных и два чемпионских. Возглавляет рейтинг UFC россиянин Ислам Махачев, выступающий в легком весе. Другой грузинский чемпион, боец Илья Топурия, представляющий полулегкий вес, на четвертом месте. Двалишвили обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым>>Бой между Двалишвили и Нурмагомедовым был признан лучшим поединком вечера на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Согласно информации СМИ, Двалишвили заработал почти 2,2 млн долларов за этот бой: 500 тысяч – за выход, 100 тысяч – за победу, 42 тысячи – спонсорские отчисления, 50 тысяч бонус за лучший бой и 1,5 млн – процент с платных трансляций. Двалишвили впервые защитил титул UFC, он одержал 19 побед при четырех поражениях в ММА. Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар потерпел первое поражение в карьере в ММА, до этого его серия насчитывала 18 побед. Мераб Двалишвили Двалишвили 34 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, мераб двалишвили, илья топурия