https://sputnik-georgia.ru/20250122/zhdu-tebya-na-pole-khvicha-brat--ruis-zhdet-kvaratskheliya-v-sostave-pszh-291844394.html

"Жду тебя на поле, Хвича, брат" – Руис ждет Кварацхелия в составе "ПСЖ"

"Жду тебя на поле, Хвича, брат" – Руис ждет Кварацхелия в составе "ПСЖ"

Sputnik Грузия

Фабиан Руис и Хвича Кварацхелия перешли в "Пари Сен-Жермен" из "Наполи" 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T14:45+0400

2025-01-22T14:45+0400

2025-01-22T14:45+0400

спорт

в мире

новости

италия

хвича кварацхелия

георгий мамардашвили

неаполь

уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/16/291843617_0:206:954:743_1920x0_80_0_0_fce592afd44fa4142917181f45893812.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Бывший одноклубник Хвичи Кварацхелия по итальянскому "Наполи", испанец Фабиан Руис ждет встречи с грузинским вингером на поле, но уже в составе "Пари Сан-Жермен", о чем он написал на своей странице в соцсети, выложив совместное фото.Фабиан Руис выступал за "Наполи" с 2018 по 2022 год, а затем перешел в "Пари Сен-Жермен". Кварацхелия подписал контракт с неаполитанцами тем же летом и отыграл за партенопейцев два с половиной сезона, после чего, как и Руис, перешел к парижанам. Свои комментарии под совместным фото футболистов, снятым на первой тренировке Кварацхелия в составе "ПСЖ", оставили итальянский вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма, а также бывший игрок "Наполи" Джанлука Гаэтано. Руис в 2024 году выиграл чемпионат Европы по футболу в Германии в составе сборной Испании, а в мачте 1/8 финала сыграл против сборной Грузии. Встреча плей-офф завершилась победой испанцев (3:1). Один из голов в ворота Георгия Мамардашвили забил Фабиан Руис. Переход Кварацхелия в "Пари Сен-Жермен" Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Пари Сен-Жермен", Кварацхелия будет выступать под номером 7. Хвича – первый грузинский игрок в истории французского клуба. Кварацхелия провел первую тренировку в составе "ПСЖ">>Трансфер Кварацхелия в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории грузинского футбола. До этого самый дорогой контракт подписал 24-летний вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили с английским "Ливерпулем". Англичане заплатили за Мамардашвили 35 млн евро. Официально играть за "Ливерпуль" голкипер начнет после окончания текущего сезона – летом 2025 года. Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. В своем первом сезоне в серии А он стал чемпионом Италии ("Наполи" выиграл чемпионат впервые за 33 года) и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А, а сам он – лучшим игроком сезона. Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

италия

неаполь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, в мире, новости, италия, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, неаполь, уефа