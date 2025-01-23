https://sputnik-georgia.ru/20250123/gruzinskie-ekologi-predupredili-naselenie-o-zagryaznenii-vozdukha-291862591.html

Грузинские экологи предупредили население о загрязнении воздуха

Грузинские экологи предупредили население о загрязнении воздуха

Sputnik Грузия

Увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T17:30+0400

2025-01-23T17:30+0400

2025-01-23T17:30+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство окружающей среды

загрязнение воздуха

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Увеличение твердых частиц (PM10, PM2.5) фиксируется на территории Грузии с 23 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока. Национальное агентство окружающей среды ведет непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций. Любой заинтересованный человек имеет возможность ознакомиться с информацией о состоянии качества воздуха, а также получить рекомендации по охране здоровья на портале качества окружающего воздуха (раздел "рекомендации"). За загрязнение воздуха в Грузии оштрафованы более 4,5 тысячи водителей >>Ранее о загрязнении воздуха экологи предупреждали граждан 9 декабря прошлого года. В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию порой несколько раз в месяц. Случается, что пыль добирается из Сахары, иногда – из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова. PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, загрязнение воздуха