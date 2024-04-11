https://sputnik-georgia.ru/20240411/za-zagryaznenie-vozdukha-v-gruzii-oshtrafovany-bolee-45-tysyachi-voditeley-287260237.html

За загрязнение воздуха в Грузии оштрафованы более 4,5 тысячи водителей

За загрязнение воздуха в Грузии оштрафованы более 4,5 тысячи водителей

Sputnik Грузия

Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T09:48+0400

2024-04-11T09:48+0400

2024-04-11T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Очередные результаты проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии показали, что инспекторы за последние семь месяцев оштрафовали 4 568 водителей за превышение содержания вредных веществ, говорится в сообщении Департамента по надзору за окружающей средой. Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси (2 107), далее следуют Кутаиси (977), Батуми (812), Рустави (672). Из 4 568 штрафов 3 955 были выписаны на имя физического лица, а 613 – на имя юридических лиц. При этом 2 575 штрафных квитанций были выписаны в отношении водителей легковых автомобилей, 225 – водителей микроавтобусов, а один – на имя водителя автобуса. Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари (37 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов). Борьба за чистоту улиц Тбилиси: мэрия усилит контроль за стройплощадками >>Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (112 долларов) в первый раз, на 1 500 лари (560 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 120 долларов) – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется. Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата >>С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, батуми, кутаиси, общество, новости, грузия, техосмотр автомобилей, техосмотр, загрязнение воздуха, экология в грузии, экология