https://sputnik-georgia.ru/20250123/lyudi-vozlagayut-na-vas-bolshie-nadezhdy---katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-pozdravil-trampa--291858320.html

Люди возлагают на вас большие надежды – Католикос-Патриарх всея Грузии поздравил Трампа

Люди возлагают на вас большие надежды – Католикос-Патриарх всея Грузии поздравил Трампа

Sputnik Грузия

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп уделил значительное внимание вопросам, связанным с традиционными ценностями 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T12:54+0400

2025-01-23T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента, отметив, что люди возлагают на него большие надежды, и упомянув особую важность стремления новоизбранного главы США защищать общечеловеческие ценности, основанные на христианском сознании. Инаугурация Трампа состоялась 20 января. В своей речи он уделил значительное внимание вопросам, связанным с традиционными ценностями. Он объявил о прекращении программ по гендерному и расовому разнообразию в армии и подчеркнул, что новая госполитика будет признавать только два пола – мужской и женский. Как отметил Католикос-Патриарх, хотя в своей речи на инаугурации Трамп сделал акцент в первую очередь на укреплении США, но все надеются, что успешная реализация поставленных целей в целом принесет миру благоприятные перемены и позволит преодолеть ряд серьезных проблем. Как изменится международная политика США и отношения с Грузией – прогноз Абашидзе>>Ранее свои поздравление 47-му президенту США направили президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Трамп, уже занимавший пост президента в 2017–2021 годах, победил на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Он стал первым политиком в США с XIX века, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, дональд трамп, михаил кавелашвили, сша, ираклий кобахидзе, католикос-патриарх всея грузии илия ii