https://sputnik-georgia.ru/20250123/kak-izmenitsya-mezhdunarodnaya-politika-ssha-i-otnosheniya-s-gruziey--prognoz-abashidze-291857480.html
Как изменится международная политика США и отношения с Грузией – прогноз Абашидзе
Как изменится международная политика США и отношения с Грузией – прогноз Абашидзе
Sputnik Грузия
Власти Грузии не раз выражали надежду, что отношения с США изменятся к лучшему после прихода к власти Дональда Трампа 23.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-23T11:40+0400
2025-01-23T11:40+0400
2025-01-23T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Тбилиси ожидает перезагрузки отношений с США, так как международная политика при администрации президента Дональда Трампа станет более прагматичной и менее амбициозной, что в интересах Грузии, заявил советник премьер-министра Грузии, дипломат Зураб Абашидзе. Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Это было очень хорошее сотрудничество, особенно в области безопасности, отметил дипломат. "В частности, тогда были серьезные совместные проекты, связанные с Афганистаном, наши ребята служили там, и США высоко это оценили. Мы надеемся, что администрация Трампа и лично президент Трамп должны хорошо об этом помнить", – добавил Абашидзе.Грузинские миротворцы присутствовали в Афганистане с 2004 года. Сначала участвовали в операции Международных сил содействия безопасности (ISAF), а с 2015 года – в небоевой миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support). От Грузии в миссии "Решительная поддержка" участвовали около 900 военных. Всего службу в Афганистане прошли более 20 тысяч военных из Грузии, из которых 32 человека погибли, а несколько сотен получили ранения. Дипломат также напомнил о том, что в тот период, когда Трамп был президентом, США не развязывали войны или какие-либо крупные военные кампании. Он также акцентировал внимание на заявлении Трампа относительно того, что политика глобализма, мессианский подход должны быть изменены. Вместо этого, как отметил Абашидзе, в политике обязательно утвердится реализм и здравый смысл. Именно на таком фундаменте, на такой платформе будет происходить перезагрузка отношений Грузии с США, отметил дипломат.Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия весной 2024 года закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре прошлого года закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Американская мечта бывшего грузинского президента>>Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии" и ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Ценности новой администрации США и Грузии полностью совпадают – депутат>>Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, зураб абашидзе, бдипч/обсе, еврокомиссия, сша, тбилиси, афганистан, вахтанг гомелаури
Как изменится международная политика США и отношения с Грузией – прогноз Абашидзе
11:40 23.01.2025 (обновлено: 12:03 23.01.2025)
Власти Грузии не раз выражали надежду, что отношения с США изменятся к лучшему после прихода к власти Дональда Трампа
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Тбилиси ожидает перезагрузки отношений с США, так как международная политика при администрации президента Дональда Трампа станет более прагматичной и менее амбициозной, что в интересах Грузии, заявил советник премьер-министра Грузии, дипломат Зураб Абашидзе.
Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.
"Конечно, у нас есть ожидания, что наши отношения с США будут перезагружены. Я хотел бы напомнить, что во время первого президентства, в 2017-2021 годах, у нас были очень хорошие отношения с администрацией президента Трампа", – заявил Абашидзе.
Это было очень хорошее сотрудничество, особенно в области безопасности, отметил дипломат.
"В частности, тогда были серьезные совместные проекты, связанные с Афганистаном, наши ребята служили там, и США высоко это оценили. Мы надеемся, что администрация Трампа и лично президент Трамп должны хорошо об этом помнить", – добавил Абашидзе.
Грузинские миротворцы присутствовали в Афганистане с 2004 года. Сначала участвовали в операции Международных сил содействия безопасности (ISAF), а с 2015 года – в небоевой миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support). От Грузии в миссии "Решительная поддержка" участвовали около 900 военных. Всего службу в Афганистане прошли более 20 тысяч военных из Грузии, из которых 32 человека погибли, а несколько сотен получили ранения.
Дипломат также напомнил о том, что в тот период, когда Трамп был президентом, США не развязывали войны или какие-либо крупные военные кампании.
Он также акцентировал внимание на заявлении Трампа относительно того, что политика глобализма, мессианский подход должны быть изменены. Вместо этого, как отметил Абашидзе, в политике обязательно утвердится реализм и здравый смысл.
"В любом случае, явно ожидается, что международная политика станет более прагматичной, менее амбициозной в том плане, что большие страны обязательно должны диктовать малым странам, как себя вести, что делать и как жить. Это, безусловно, явно в наших интересах", – заявил Абашидзе.
Именно на таком фундаменте, на такой платформе будет происходить перезагрузка отношений Грузии с США, отметил дипломат.
Разлад между Грузией и Западом
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия весной 2024 года закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре прошлого года закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии" и ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.
Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.
Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других.
Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.
Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.
* Экстремистская организация, запрещенная в России