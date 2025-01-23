https://sputnik-georgia.ru/20250123/kak-izmenitsya-mezhdunarodnaya-politika-ssha-i-otnosheniya-s-gruziey--prognoz-abashidze-291857480.html

Как изменится международная политика США и отношения с Грузией – прогноз Абашидзе

Как изменится международная политика США и отношения с Грузией – прогноз Абашидзе

Sputnik Грузия

Власти Грузии не раз выражали надежду, что отношения с США изменятся к лучшему после прихода к власти Дональда Трампа 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T11:40+0400

2025-01-23T11:40+0400

2025-01-23T12:03+0400

грузия

политика

новости

зураб абашидзе

бдипч/обсе

еврокомиссия

сша

тбилиси

афганистан

вахтанг гомелаури

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23986/60/239866011_0:6:2000:1131_1920x0_80_0_0_a0a44d2e5e0f984a2c7c4e56d10bf7c1.jpg

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Тбилиси ожидает перезагрузки отношений с США, так как международная политика при администрации президента Дональда Трампа станет более прагматичной и менее амбициозной, что в интересах Грузии, заявил советник премьер-министра Грузии, дипломат Зураб Абашидзе. Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Это было очень хорошее сотрудничество, особенно в области безопасности, отметил дипломат. "В частности, тогда были серьезные совместные проекты, связанные с Афганистаном, наши ребята служили там, и США высоко это оценили. Мы надеемся, что администрация Трампа и лично президент Трамп должны хорошо об этом помнить", – добавил Абашидзе.Грузинские миротворцы присутствовали в Афганистане с 2004 года. Сначала участвовали в операции Международных сил содействия безопасности (ISAF), а с 2015 года – в небоевой миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support). От Грузии в миссии "Решительная поддержка" участвовали около 900 военных. Всего службу в Афганистане прошли более 20 тысяч военных из Грузии, из которых 32 человека погибли, а несколько сотен получили ранения. Дипломат также напомнил о том, что в тот период, когда Трамп был президентом, США не развязывали войны или какие-либо крупные военные кампании. Он также акцентировал внимание на заявлении Трампа относительно того, что политика глобализма, мессианский подход должны быть изменены. Вместо этого, как отметил Абашидзе, в политике обязательно утвердится реализм и здравый смысл. Именно на таком фундаменте, на такой платформе будет происходить перезагрузка отношений Грузии с США, отметил дипломат.Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия весной 2024 года закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре прошлого года закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Американская мечта бывшего грузинского президента>>Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии" и ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Ценности новой администрации США и Грузии полностью совпадают – депутат>>Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

тбилиси

афганистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, зураб абашидзе, бдипч/обсе, еврокомиссия, сша, тбилиси, афганистан, вахтанг гомелаури