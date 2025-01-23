https://sputnik-georgia.ru/20250123/premer-gruzii-nazval-datu-nachala-stroitelstva-samogo-bolshogo-stadiona-v-strane-291862748.html

Премьер Грузии назвал дату начала строительства самого большого стадиона в стране

Премьер Грузии назвал дату начала строительства самого большого стадиона в стране

Sputnik Грузия

Грузия намерена подать заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов по футболу в Тбилиси в 2028 году 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T18:45+0400

2025-01-23T18:45+0400

2025-01-23T18:45+0400

спорт

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ираклий кобахидзе

тбилисский международный аэропорт

вазиани

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Строительство нового масштабного стадиона, который будет расположен за чертой Тбилиси, планируется начать в апреле 2026 года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Ранее в правительстве заявляли, что строительство нового стадиона, который будет вмещать до 70 тысяч зрителей, планируется начать в поселке Вазиани (около 30 км от Тбилиси), где должны осуществить еще один амбициозный проект – открыть новый аэропорт. По словам премьер-министра, сегодня состоялось заседание правительственной комиссии, на котором обсуждались вопросы, связанные с развитием спортивной инфраструктуры в целом и вопросы, касающиеся проекта строительства нового стадиона. Как отметил премьер, существует высокий спрос на матчи особой значимости, как, например, игры национальных сборных по футболу. Действующий стадион имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси вмещает всего 54 тысячи зрителей. О том, что Грузия подаст заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов по футболу в Тбилиси в 2028 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства в апреле 2024 года. Немаловажно, что стадион будет предназначен как для футбольных, так и для регбийных матчей. Здесь также будет создана новая концертная инфраструктура. "Это будет многофункциональная инфраструктура, и, помимо спортивных и концертных мероприятий, здесь также будет создан выставочно-конвенционный центр. В настоящее время в стране отсутствует т. н. выставочный конвенционный центр, где можно проводить мероприятия высокого уровня. Новая арена возьмет на себя и эту функцию", – заявил Кобахидзе. Строительство нового аэропорта и стадиона – премьер Грузии об амбициозных планах >>При этом, как отметил премьер, на данный момент для строительства стадиона выбраны две основные локации – территория у Тбилисского международного аэропорта и недалеко от города Рустави. "Сегодня мы обсудили локации и различные альтернативные локации. Не будем опережать события, дождемся голландскую компанию. Ее советы, естественно, будут важны и в процессе выбора места строительства стадиона. Одной из задач этой компании будет помощь нам в выборе локации. Во всех случаях это будет пригород", – подчеркнул Кобахидзе. Кроме того, по словам премьера, стадион построят исходя из нового стандарта, который обеспечит удобный с точки зрения логистики доступ к нужному месту. Как отметил глава Кабмина, строительство нового стадиона будет способствовать привлечению инвестиций в клубный футбол, а также в регби. Он также заявил, что власти планируют улучшить спортивную инфраструктуру и в регионах Грузии. Для строительства и обновления спортивных объектов выбрано 40 локаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, тбилисский международный аэропорт, вазиани