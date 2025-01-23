https://sputnik-georgia.ru/20250123/v-gruzii-ezhednevno-uvelichivaetsya-kolichestvo-sluchaev-zabolevaniya-grippom---ekspert-291864645.html

В Грузии ежедневно увеличивается количество случаев заболевания гриппом - эксперт

В Грузии ежедневно увеличивается количество случаев заболевания гриппом - эксперт

Sputnik Грузия

К группам риска относятся беременные женщины, дети до 5 лет, люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T22:08+0400

2025-01-23T22:08+0400

2025-01-23T22:38+0400

общество

грузия

новости

иване чхаидзе

грипп

грипп атакует грузию

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Количество случаев заболевания гриппом в Грузии резко возросло с началом января, рассказал медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе. Если в конце декабря доля гриппа в общем распространении вирусов составляла 25%, то сейчас она достигла 60%. В связи с ростом случаев госпитализации в детской клинике имени Иашвили открылось дополнительное отделение, рассчитанное на 25 коек. "Мы освободили еще одно отделение на 25 коек для размещения детей. В связи с тяжелым течением грипп следует лечить в клинике. В нашей клинике не зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа", — отметил Чхаидзе. По словам специалиста, несмотря на то, что лучший период для вакцинации против вируса гриппа - это октябрь-ноябрь, для групп риска не поздно привиться и в январе. Несколько человек скончались в Грузии от "свиного гриппа" >>К группам риска относятся беременные женщины, дети до 5 лет, люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. "Конечно, их нужно вакцинировать сейчас. Это имеет смысл", — отметил Чхаидзе. По его словам, шесть из десяти человек, у которых наблюдается кашель, чихание, насморк и высокая температура, скорее всего, инфицированы гриппом. Как ранее отметил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, грипп не относится к категории безопасных вирусов. По его словам, ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, иване чхаидзе, грипп, грипп атакует грузию