https://sputnik-georgia.ru/20250123/v-gruzii-ezhednevno-uvelichivaetsya-kolichestvo-sluchaev-zabolevaniya-grippom---ekspert-291864645.html
В Грузии ежедневно увеличивается количество случаев заболевания гриппом - эксперт
В Грузии ежедневно увеличивается количество случаев заболевания гриппом - эксперт
Sputnik Грузия
К группам риска относятся беременные женщины, дети до 5 лет, люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями 23.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-23T22:08+0400
2025-01-23T22:08+0400
2025-01-23T22:38+0400
общество
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иване чхаидзе
грипп
грипп атакует грузию
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Количество случаев заболевания гриппом в Грузии резко возросло с началом января, рассказал медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе. Если в конце декабря доля гриппа в общем распространении вирусов составляла 25%, то сейчас она достигла 60%. В связи с ростом случаев госпитализации в детской клинике имени Иашвили открылось дополнительное отделение, рассчитанное на 25 коек. "Мы освободили еще одно отделение на 25 коек для размещения детей. В связи с тяжелым течением грипп следует лечить в клинике. В нашей клинике не зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа", — отметил Чхаидзе. По словам специалиста, несмотря на то, что лучший период для вакцинации против вируса гриппа - это октябрь-ноябрь, для групп риска не поздно привиться и в январе. Несколько человек скончались в Грузии от "свиного гриппа" >>К группам риска относятся беременные женщины, дети до 5 лет, люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. "Конечно, их нужно вакцинировать сейчас. Это имеет смысл", — отметил Чхаидзе. По его словам, шесть из десяти человек, у которых наблюдается кашель, чихание, насморк и высокая температура, скорее всего, инфицированы гриппом. Как ранее отметил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, грипп не относится к категории безопасных вирусов. По его словам, ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, иване чхаидзе, грипп, грипп атакует грузию
общество, грузия, новости, иване чхаидзе, грипп, грипп атакует грузию
В Грузии ежедневно увеличивается количество случаев заболевания гриппом - эксперт
22:08 23.01.2025 (обновлено: 22:38 23.01.2025)
К группам риска относятся беременные женщины, дети до 5 лет, люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Количество случаев заболевания гриппом в Грузии резко возросло с началом января, рассказал медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
Если в конце декабря доля гриппа в общем распространении вирусов составляла 25%, то сейчас она достигла 60%.
"Среди вирусов, циркулирующих в стране, грипп является наиболее тяжелым вирусом, учитывая особенности его течения, риск осложнений и риск госпитализации," - заявил Чхаидзе журналистам.
В связи с ростом случаев госпитализации в детской клинике имени Иашвили открылось дополнительное отделение, рассчитанное на 25 коек.
"Мы освободили еще одно отделение на 25 коек для размещения детей. В связи с тяжелым течением грипп следует лечить в клинике. В нашей клинике не зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа", — отметил Чхаидзе.
По словам специалиста, несмотря на то, что лучший период для вакцинации против вируса гриппа - это октябрь-ноябрь, для групп риска не поздно привиться и в январе.
К группам риска относятся беременные женщины, дети до 5 лет, люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.
"Конечно, их нужно вакцинировать сейчас. Это имеет смысл", — отметил Чхаидзе.
По его словам, шесть из десяти человек, у которых наблюдается кашель, чихание, насморк и высокая температура, скорее всего, инфицированы гриппом.
Как ранее отметил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, грипп не относится к категории безопасных вирусов. По его словам, ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа.