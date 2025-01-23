https://sputnik-georgia.ru/20250123/v-gruzii-nachalsya-sud-nad-byvshim-partnerom-ivanishvili---detali-obvineniya-291861977.html

В Грузии начался суд над бывшим партнером Иванишвили - детали обвинения

В Грузии начался суд над бывшим партнером Иванишвили - детали обвинения

Sputnik Грузия

Согласно заявлению прокуратуры, обвиняемый присвоил принадлежащие Иванишвили 8 986 биткойна, стоимость которых на момент преступления составляла 43 миллиона... 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T17:17+0400

2025-01-23T17:17+0400

2025-01-23T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. В Тбилисском городском суде началось рассмотрение по существу дела о мошенничестве и отмывании денег Георгием Бачиашвили., бывшим партнером почетного председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Бачиашвили обвиняется в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В данный момент Бачиашвили находится на свободе под залог. Рассмотрение дела по существу началось с вступительных речей стороны обвинения и защиты. По его словам, у стороны обвинения достаточно доказательств для подтверждения вины Бачиашвили по всем обвинениям и большая часть улик это документы. "Также мы представим такие доказательства, которые фактически представляют собой признание обвиняемого", - сказал Садрадзе. Между тем сам Бачиашвили на суде заявил о предложении ему сделки со стороны Иванишвили. Он отметил, что уже после предъявления обвинений представитель Иванишвили ему передал предложение о сделке, которую он расценил как криминальный счетчик. Согласно предложению, которое Бачиашвили обнародовал в социальных сетях потерпевшая сторона соглашается получить 60% от суммы биткоинов, в конечном итоге отраженной в обвинительном приговоре. В случае отказа принять существующее предложение или задержки ответа, сумма биткоинов, подлежащих передаче потерпевшей стороне будет увеличиваться на 5% за каждый последующий месяц с момента подачи предложения (в данном случае с 1 апреля 2024). Дело Бачиашвили Следствие, проведенное генпрокуратурой, установило, что летом 2015 года Бачиашвили вложил в майнинг биткоинов 6,3 миллиона долларов, из которых 5 миллионов были предоставлены Иванишвили. Непосредственно майнингом занималась зарубежная компания на основе годового контракта, заключенного с предприятием Бачиашвили в июле 2015 года. Согласно договору, прибыль должна была быть распределена между сторонами пропорционально вложенным средствам. Швейцарский банк, с которым судится Иванишвили, фигурирует в уголовном деле в Грузии >>За год было выработано 24 661,85 биткоина, из которых чистая прибыль инвестора составила 8 253,13 биткоина. В октябре 2017 года Бачиашвили отдал Иваинишвили только 536,9 тысячи долларов, а 8 253,13 биткоина общей стоимостью 39,2 миллиона долларов присвоил. В целях сокрытия незаконного происхождения приобретенных активов Бачиашвили провел целый ряд операций: раскидал криптовалюту по разным криптокошелькам, обналичил, приобрел имущество, вступил в разные экономические отношения с использованием этих средств. Бачиашвили грозит от 9 до 12 лет тюрьмы за незаконного завладение чужим имуществом в крупном размере и легализацию незаконных доходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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