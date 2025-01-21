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Швейцарский банк, с которым судится Иванишвили, фигурирует в уголовном деле в Грузии

Швейцарский банк, с которым судится Иванишвили, фигурирует в уголовном деле в Грузии

Sputnik Грузия

Георгий Бачиашвили обвиняется в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T18:02+0400

2025-01-21T18:02+0400

2025-01-21T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Швейцарский банк Julius Baer, против которого подал иск почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили фигурирует в грузинском уголовном деле, заявил адвокат Иванишвили Темо Циквадзе. Накануне адвокат Иванишвили Лаша Каландадзе заявил, что его клиент подал иск против швейцарского банка Julius Baer из-за того, что в течение почти шести месяцев Julius Baer ограничивал предоставление информации о счетах, предназначенных для средств, поступивших из хедж-фондов. Георгий Бачиашвили обвиняется в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В данный момент Бачиашвили находится на свободе под залог. По данным Циквадзе, швейцарский банк отказал следственным органам в предоставлении информации. По его словам, действия банка создают основания полагать, что еще один швейцарский банк используется как рычаг давления на Иванишвили. "Единство обстоятельств создает у моего поручителя основания для разумного предположения, что еще один швейцарский банк (Julius Baer) предстает перед нами как механизм/рычаг исполнения незаконных и необоснованных заданий против Бидзины Иванишвили", – сказал Циквадзе. Иванишвили и банки С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж, связанный с конфликтом на Украине. Судебный процесс в Сингапуре против Credit Suisse завершился успешно. Что касается дела на Бермудских островах, которое было с успехом завершено в первой и второй инстанциях, то его рассмотрение в суде последней инстанции запланировано на лето 2025 года. Большая часть активов, спасенных от незаконных действий Credit Suisse, была переведена в другой швейцарский банк (Julius Baer), в том числе на счета, на которые должны были поступить средства из хедж-фондов".Бидзина Иванишвили подал иск против еще одного швейцарского банка >> По мнению Бидзины Иванишвили, хедж-фонды (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII и TPG Opportunities Partners III) нарушили сроки возврата средств. Julius Baer, согласно договору, обязан принимать меры для обеспечения своевременного выполнения обязательств хедж-фондами. Однако Julius Baer лишь сообщает, что отправляет письма хедж-фондам, не разъясняя содержание этих писем и не информируя о конкретных действиях для обеспечения выполнения обязательств хедж-фондов. Отношения с Julius Baer помимо вопрос хедж-фондов ухудшились в 2024 году. Первоначально банк отказал Бидзине Иванишвили и нескольким членам его семьи в выполнении поручения о переводе средств. После уведомления о намерении обратиться к правовым механизмам банк выполнил поручение, но это заняло почти месяц, хотя такие операции обычно выполняются за один день. Затем, в середине декабря 2024 года, Julius Baer фактически пригрозил закрыть личный банковский счет Бидзины Иванишвили, мотивируя это его статусом политически активного лица. Однако банк не аргументировал целесообразность такого решения и не объяснил, почему этот вопрос возник именно в конце 2024 года. Хотя счет так и не был закрыт, Иванишвили посчитал необходимым проинформировать общественность об этом. Кроме того, Julius Baer, по мнению бенефициаров, неправильно (или в своих интересах) интерпретировал т. н. американские санкции и уведомил семью Бидзины Иванишвили и его компании о том, что их банковские счета фактически подпадают под эти санкции. Дело Бачиашвили Следствие, проведенное генпрокуратурой, установило, что летом 2015 года Бачиашвили вложил в майнинг биткоинов 6,3 миллиона долларов, из которых 5 миллионов были предоставлены Иванишвили. Непосредственно майнингом занималась зарубежная компания на основе годового контракта, заключенного с предприятием Бачиашвили в июле 2015 года. Согласно договору, прибыль должна была быть распределена между сторонами пропорционально вложенным средствам. Иванишвили заявил, что находится под санкциями >>За год было выработано 24 661,85 биткоина, из которых чистая прибыль инвестора составила 8 253,13 биткоина. В октябре 2017 года Бачиашвили отдал Иваинишвили только 536,9 тысячи долларов, а 8 253,13 биткоина общей стоимостью 39,2 миллиона долларов присвоил. В целях сокрытия незаконного происхождения приобретенных активов Бачиашвили провел целый ряд операций: раскидал криптовалюту по разным криптокошелькам, обналичил, приобрел имущество, вступил в разные экономические отношения с использованием этих средств. Бачиашвили грозит от 9 до 12 лет тюрьмы за незаконного завладение чужим имуществом в крупном размере и легализацию незаконных доходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, бидзина иванишвили, credit suisse, швейцария