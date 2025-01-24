https://sputnik-georgia.ru/20250124/kurortami-v-gruzii-ofitsialno-priznany-102-poseleniya-291877328.html
Курортами в Грузии официально признаны 102 поселения
Курортами в Грузии официально признаны 102 поселения
Sputnik Грузия
Агентство будет заниматься привлечением инвестиций и координировать осуществление инфраструктурных проектов 24.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-24T22:51+0400
2025-01-24T22:51+0400
2025-01-24T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Правительство Грузии утвердило список поселений, которым официально присвоен статус курорта. Согласно постановлению "О курортах", официальный статус курорта присвоен 102 поселениям в Грузии, включая расположенные на территории, не контролируемой официальными властями Грузии. Из 102 поселений 58 признаны бальнеологическими или климато-бальнеологическими курортами, а остальные являются климатическими курортами. Эти курорты входят в компетенцию Агентства развития курортов Минэкономики Грузии, и оно будет обязано создать подробную карту и реестр курортов, в котором будут указаны и экономическое положение поселения, и число жителей, и благоустроенность курорта. Грузинский горнолыжный курорт признан лучшим в Европе >>Также оно будет готовить рекомендации по развитию курортов, планировать общественные активности на местах, приглашать экспертов и разрабатывать политику развития. Кроме того, агентство будет заниматься координацией сотрудничества между местными властями, населением и частным сектором, сотрудничать с донорами и международными организациями. Также агентство будет заниматься привлечением инвестиций и координировать осуществление инфраструктурных проектов и трудоустройство местного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, компания развития горных курортов, горнолыжные курорты грузии, курорты грузии на море
грузия, туризм, новости, компания развития горных курортов, горнолыжные курорты грузии, курорты грузии на море
Курортами в Грузии официально признаны 102 поселения
Агентство будет заниматься привлечением инвестиций и координировать осуществление инфраструктурных проектов
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Правительство Грузии утвердило список поселений, которым официально присвоен статус курорта.
Согласно постановлению
"О курортах", официальный статус курорта присвоен 102 поселениям в Грузии, включая расположенные на территории, не контролируемой официальными властями Грузии.
Из 102 поселений 58 признаны бальнеологическими или климато-бальнеологическими курортами, а остальные являются климатическими курортами.
Эти курорты входят в компетенцию Агентства развития курортов Минэкономики Грузии, и оно будет обязано создать подробную карту и реестр курортов, в котором будут указаны и экономическое положение поселения, и число жителей, и благоустроенность курорта.
Также оно будет готовить рекомендации по развитию курортов, планировать общественные активности на местах, приглашать экспертов и разрабатывать политику развития.
Кроме того, агентство будет заниматься координацией сотрудничества между местными властями, населением и частным сектором, сотрудничать с донорами и международными организациями.
Также агентство будет заниматься привлечением инвестиций и координировать осуществление инфраструктурных проектов и трудоустройство местного населения.