https://sputnik-georgia.ru/20250125/gruziya-mozhet-stat-veduschim-igrokom-na-mirovom-rynke--diplomat-291882437.html

Грузия может стать ведущим игроком на мировом рынке – дипломат

Грузия может стать ведущим игроком на мировом рынке – дипломат

Sputnik Грузия

Грузия должна сыграть ведущую роль в торгово-экономическом сотрудничестве Китая и ЕС, утверждает дипломат 25.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузия благодаря сотрудничеству с Китаем и ЕС может стать ведущим игроком на мировом торговом рынке, заявил бывший посол Грузии в Китае Арчил Каландия. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. По его словам, Грузия должна сыграть ведущую роль в торгово-экономическом сотрудничестве Китая и ЕС. "Это создает дополнительную возможность для Грузии стать одним из ключевых игроков в регионе с точки зрения доступа как к китайскому, так и к европейскому рынкам", – отметил Каландия. По его словам, посредством Среднего коридора и других проектов у Грузии есть возможность стать транзитной страной для железнодорожных перевозок из Китая в страны Европы. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Вице-премьер Грузии: Средний коридор – главный приоритет для страны>>>В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Наряду с масштабным проектом строительства части трассы Восток-Запад, для усиления роли Грузии в настоящее время также осуществляется проект строительства первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на западе Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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