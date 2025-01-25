https://sputnik-georgia.ru/20250125/oppozitsiya-ne-imeet-prava-uchastvovat-v-zasedaniyakh-pase--vitse-spiker-gruzii-291883482.html

Оппозиция не имеет права участвовать в заседаниях ПАСЕ – вице-спикер Грузии

Оппозиция не имеет права участвовать в заседаниях ПАСЕ – вице-спикер Грузии

Sputnik Грузия

Грузинские депутаты прежде всего должны уважать парламент своей страны, а после стремиться принять участие в парламентских ассамблеях 25.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-25T16:16+0400

2025-01-25T16:16+0400

2025-01-25T16:16+0400

парламентские выборы в грузии 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Депутаты оппозиции не имеют права принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку они отказываются работать в парламенте Грузии, заявила вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани.Парламентская делегация примет участие в сессии ПАСЕ, которая пройдет с 27 по 31 января. Одним из вопросов будет доклад делегации ПАСЕ о положении в Грузии. Докладчики оценят соблюдение Грузией своих обязательств и обязанностей в качестве государства-члена Совета Европы, в частности, в свете продолжающегося политического кризиса после октябрьских выборов и приостановки переговоров о вступлении в ЕС. По ее словам, депутаты прежде всего должны уважать парламент своей страны, а после стремиться принять участие в парламентских ассамблеях. "Оппозиционный депутат, избранный избирателями страны, должен, в первую очередь, уважать свой национальный парламент и мандат, полученный им от народа, а затем идти в парламенты и ассамблеи других стран, чтобы распространять мнения против их собственного государства", – сказала Цулукиани. Как отметила вице-спикер, если на заседании поднимется вопрос о легитимности выборов, то депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовы представить свою позицию. Оппозиционные силы "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" обратились с письмом к президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы и фракциям ПАСЕ с просьбой не подтверждать полномочия парламентской делегации Грузии, так она состоит "только из представителей самопровозглашенного режима", назвав позицию ПАСЕ решающей для защиты демократических ценностей. Ранее с аналогичной просьбой обратилась и еще одна оппозиционная партия – "Для Грузии". Помимо пленарных заседаний, в рамках пленарной сессии ПАСЕ также пройдут обсуждения внутриполитических групп Совета Европы и заседания тематических комитетов.Доклад ПАСЕНа пленарной сессии ПАСЕ 27 января будет представлен документ "Наблюдение за парламентскими выборами в Грузии". В докладе среди прочего говорится, что парламентские выборы 26 октября 2024 года были отмечены высокой поляризацией политического и медийного ландшафта, языком ненависти против оппозиции и гражданского общества и глубоким антагонизмом между правящей партией и оппозицией, с одной стороны, и правящей партией и президентом, с другой. В документе также отмечено, что сохраняются серьезные сомнения относительно того, обеспечивала ли избирательная среда необходимые условия для честных выборов, позволяя избирателям сделать осознанный выбор без запугивания и неоправданного давления. Что еще написано в документе?Ассамблея призывает власти Грузии продемонстрировать сильную и подлинную политическую волю для устранения недостатков, выявленных в ходе процесса наблюдения за выборами. Учитывая преобладающую атмосферу глубокого антагонизма и недоверия, Ассамблея также призывает Совет Европы поддержать, посредством своей избирательной экспертизы и постоянного политического диалога, демократизацию Грузии на ее европейском пути, цель, разделяемую подавляющим большинством грузинского общества. Кроме того, ПАСЕ выдвинула ряд рекомендаций, которые должна предпринять Грузия для исправления недостатков. Кроме того, Грузии рекомендовано обеспечить быстрые, достоверные и прозрачные расследования всех нарушений и обвинений в манипулировании голосами, проводимые независимыми органами, пользующимися доверием всех участников избирательного процесса. Также Грузии рекомендовано отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" и не закрывать глаза на политическое насилие. Помимо этого, усилить тайну голосования, в частности, путем пересмотра правил записи выборов и наличия камер на избирательных участках, а также путем регулирования хранения и использования этих данных в соответствии со стандартами Совета Европы по защите данных. Выборы в Грузии Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. "Коалиция за перемены", "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "За Грузию" до сих пор не вошли в парламент. На данный момент в парламенте Грузии представлена лишь одна фракция "Грузинская мечта" и одна политическая группа "Сила народа", которая прошла по спискам правящей силы. Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Глава ПА ОБСЕ ощутила на себе эффект "либерального фашизма" – премьер Грузии >> Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы. Экс-президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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