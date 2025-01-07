https://sputnik-georgia.ru/20250107/glava-pa-obse-oschutila-na-sebe-effekt-liberalnogo-fashizma--premer-gruzii-291676485.html

Глава ПА ОБСЕ ощутила на себе эффект "либерального фашизма" – премьер Грузии

Глава ПА ОБСЕ ощутила на себе эффект "либерального фашизма" – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Премьер Грузии поблагодарил главу ПА ОБСЕ за ее решимость, ее желание помочь Грузии 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T18:51+0400

2025-01-07T18:51+0400

2025-01-07T18:51+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

обсе

бдипч/обсе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/06/291658982_0:329:1200:1004_1920x0_80_0_0_b1e211a4562ca5a2c9933bb0bbad31db.jpg

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума ощутила на себе эффект "либерального фашизма", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. О том, что президент ПА ОБСЕ вместе с делегацией планирует посетить Грузию с 8 по 10 января, ранее написал в соцсети европарламентарий Рихард Колс. Позже Каума сообщила в соцсети, что временно отложила запланированный визит в Грузию "до того момента, когда участие ПА ОБСЕ будет наиболее эффективным". По его словам, глава ПА ОБСЕ увидела, что либеральный фашизм масштабно координируется и не является лишь грузинским явлением. "Либеральный фашизм" – это то, с чем нам всем нужно бороться, и это направление, эту идеологию нужно победить в нашей стране", – заявил Кобахидзе. Глава ПА ОБСЕ объяснила причину переноса визита в Тбилиси >>Ранее Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования. Премьер Грузии также поблагодарил главу ПА ОБСЕ за ее решимость, ее желание помочь Грузии. Ранее оппозиционные коалиции "Сильная Грузия", "За перемены" и "Единство – Национальное движение" призвали Кауму отсрочить свой визит в Грузию. "Визит будет признан целесообразным только в том случае, если он будет способствовать процессу подготовки к новым выборам", – было отмечено в совместном письме к президенту ПА ОБСЕ. С письмом к Пие Кауме обратился и экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария, который призвал ее пересмотреть цель и сроки визита в Тбилиси. Ранее конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал президента ПА ОБСЕ пересмотреть запланированный в Грузию визит. Не встречаться с "однопартийным режимом" в Тбилиси до тех пор, пока они не согласятся на внеочередные выборы под международным наблюдением, призвал Кауму и экс-посол США в Грузии Ян Келли. Почему президент ПА ОБСЕ отменила визит в Грузию?>>Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы. Экс-президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. У оппозиции истерия из-за визита президента ПА ОБСЕ в Грузию – депутат >>Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, обсе, бдипч/обсе