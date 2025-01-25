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Сколько квартир продано в Тбилиси в 2024 году
Сколько квартир продано в Тбилиси в 2024 году
Sputnik Грузия
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 8,5%, а старых квартир – упали на 13% 25.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-25T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в 2024 году вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно исследованию организации, за отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил до 2,8 млрд долларов. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 8,5%, а старых квартир – упали на 13%. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 13% в спальных районах и рядом с центром, на 15% – в центре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость
грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость
Сколько квартир продано в Тбилиси в 2024 году
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 8,5%, а старых квартир – упали на 13%
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в 2024 году вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно исследованию организации, за отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил до 2,8 млрд долларов.
Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 8,5%, а старых квартир – упали на 13%.
"В новостройках в столице Грузии в прошлом году средневзвешенная цена квартир выросла на 11,7% в спальных районах, а в центре и рядом с центром фиксируется рост в 4,6% и 3,5% соответственно", – говорится в обзоре.
В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 13% в спальных районах и рядом с центром, на 15% – в центре.