https://sputnik-georgia.ru/20250125/skolko-kvartir-prodano-v-tbilisi-v-2024-godu-291880718.html

Сколько квартир продано в Тбилиси в 2024 году

Сколько квартир продано в Тбилиси в 2024 году

Sputnik Грузия

Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 8,5%, а старых квартир – упали на 13% 25.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в 2024 году вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно исследованию организации, за отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил до 2,8 млрд долларов. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 8,5%, а старых квартир – упали на 13%. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 13% в спальных районах и рядом с центром, на 15% – в центре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость