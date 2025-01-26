https://sputnik-georgia.ru/20250126/kvaratskheliya-zapisal-na-svoy-schet-pervuyu-golevuyu-peredachu-v-debyutnom-matche-za-pszh-291888302.html

Кварацхелия записал на свой счет первую голевую передачу в дебютном матче за "ПСЖ"

Кварацхелия записал на свой счет первую голевую передачу в дебютном матче за "ПСЖ"

Sputnik Грузия

В дебютном матче наставник парижан Луис Энрике использовал Кварацхелия на трех позициях 26.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-26T11:03+0400

2025-01-26T11:03+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия отметился голевой передачей в своем дебютном матче за парижан против "Реймса". Встреча на стадионе "Парк де Пренс" завершилась вничью 1:1. В этом сезоне ПСЖ не знает поражений в Лиге 1 и занимает первое место с 47 очками после 19 туров. Перед началом матча Кварацхелия представили болельщикам – весь стадион скандировал имя грузинского игрока. Квара активно начала игру, и уже на 4 минуте защитник соперника за грубый фол против него получил желтую карточку. В начале второго тайма Кварацхелия эффектно обошел защитников в штрафной, сыграл в стенку с партнером по команде и сделал свою первую голевую передачу, выведя Усмана Дембеле на ударную позицию – 1:0. Вскоре Хвича сам попытался забить мяч, но вратарь "Реймса" сыграл надежно. Официально: Кварацхелия подписал контракт с "Пари Сен-Жермен" >>На 56 минуте гости сравняли счет. Быстрая контратака завершилась точным ударом Кейто Накамуры – 1:1. В дебютном матче наставник парижан Луис Энрике использовал Кварацхелия на трех позициях. Хвича начал матч на левом фланге, затем тренер переместил его в центр поля, и в итоге выпустил на позицию номинального нападающего. Квара отыграл 83 минуты и заработал второй лучший показатель наряду с Мендесом – 7,2 очка. Следующий матч парижане проведут в Лиге чемпионов 29 января против "Штутгарта" в Германии. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро. В новом клубе Кварацхелия выступает под седьмым номером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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