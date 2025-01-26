https://sputnik-georgia.ru/20250126/problemy-s-kiberbezopasnostyu-v-gruzii---ataka-na-avtobusy-i-utechka-lichnykh-dannykh-291892697.html

Проблемы с кибербезопасностью в Грузии - атака на автобусы и утечка личных данных

Проблемы с кибербезопасностью в Грузии - атака на автобусы и утечка личных данных

Sputnik Грузия

В базе могли быть дублирующиеся или устаревшие данные, в том числе об умерших людях, отмечает портал 26.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-26T18:56+0400

2025-01-26T18:56+0400

2025-01-26T18:56+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. За последние несколько дней стало известно сразу о двух кибератаках, связанных с крупной утечкой личных данных граждан Грузии в сеть и работой общественного транспорта в Тбилиси. Утечка персональный данных населения Грузии в сеть О том, что персональные данные граждан Грузии утекли в сеть , сообщил портал Cybernews. Данные обнаружили на сервере, принадлежащем немецкому облачному провайдеру. Там было почти 12 млн записей - до 5 млн записей с данными грузинских граждан (номера удостоверений личности, телефоны и другое) и более 7 млн записей телефонных разговоров при населении Грузии в 3,69 млн человек. Исходя из таких данных, в базе могли быть дублирующиеся или устаревшие данные, в том числе об умерших людях, отмечает портал. Сейчас эти данные уже недоступны. Они были открыты на протяжении трех дней. Кибератака на общественный транспорт Утром 24 января стало известно о кибератаке на общественный транспорт столицы - хакерам удалось временно отключить систему оплаты проезда в автобусах, а также микроавтобусах Тбилиси. Транспорт обслуживал пассажиров без оплаты. С самого утра пятницы аппараты для оплаты проезда воспроизводили разные аудиозаписи – выступления разных политиков, как например экс-премьера Грузии, ныне покойного Зураба Жвания: "Я грузин, а значит, я – европеец", выступления на акциях протеста, нецензурную лексику из высказываений политиков, гимн Грузии и т.д. Хакерская атака на автобусы Тбилиси – возбуждено уголовное дело >>По информации СМИ, ответственность за кибератаку на общественный транспорт взяли на себя грузинские хакеры, связанные с хакерской группой Anonymous, которая объявила кибервойну правительству Грузии, называя его нелегитимным. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с кибератакой на общественный транспорт по статье "Самовольное проникновение в компьютерную систему". Преступление наказывается штрафом либо, при наличии отягчающих обстоятельств, лишением свободы на срок до шести лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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