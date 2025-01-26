https://sputnik-georgia.ru/20250126/rossiya-vazhnyy-partner-dlya-gruzii--vitse-premer-291886426.html

Россия важный партнер для Грузии – вице-премьер

Россия важный партнер для Грузии – вице-премьер

Sputnik Грузия

На фоне отсутствия политического диалога между Грузией и Россией, Тбилиси удалось достичь успеха в экономическом аспекте отношений, отметил глава Минэкономики 26.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-26T09:01+0400

2025-01-26T09:01+0400

2025-01-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Россия – важный торговый партнер для Грузии и учреждение любых бизнес-объединений можно только приветствовать, заявил первый вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили. В Грузии создают грузино-российское объединение бизнесменов>>Накануне стало известно, что в Грузии планируется создать новую российско-грузинскую бизнес-ассоциацию, в которую войдут до 60 бизнес-субъектов, занимающихся виноделием, сельским хозяйством и другими сферами. По его словам, он может только поприветсnвовать создание новых объединений. "Если бы существовал деловой совет или ассоциация, которые бы способствовали развитию торгово-экономических отношений, мы бы это приветствовали, поскольку координировать действия с организованным бизнесом гораздо проще", – сказал Давиташвили. Глава Минэкономики отметил, что на фоне отсутствия политического диалога между Грузией и Россией, Грузии удалось достичь успеха в экономическом аспекте отношений. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта. Основная доля экспортируемой продукции из Грузии – это вино, спиртные напитки, минеральные воды, газировка, и свежие фрукты. Грузия же в основном завозит из России нефть и нефтепродукты, арматуру, пшеницу и подсолнечное масло. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, россия, бизнес