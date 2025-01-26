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Россия важный партнер для Грузии – вице-премьер
Россия важный партнер для Грузии – вице-премьер
Sputnik Грузия
На фоне отсутствия политического диалога между Грузией и Россией, Тбилиси удалось достичь успеха в экономическом аспекте отношений, отметил глава Минэкономики 26.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-26T09:01+0400
2025-01-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Россия – важный торговый партнер для Грузии и учреждение любых бизнес-объединений можно только приветствовать, заявил первый вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили. В Грузии создают грузино-российское объединение бизнесменов&gt;&gt;Накануне стало известно, что в Грузии планируется создать новую российско-грузинскую бизнес-ассоциацию, в которую войдут до 60 бизнес-субъектов, занимающихся виноделием, сельским хозяйством и другими сферами. По его словам, он может только поприветсnвовать создание новых объединений. "Если бы существовал деловой совет или ассоциация, которые бы способствовали развитию торгово-экономических отношений, мы бы это приветствовали, поскольку координировать действия с организованным бизнесом гораздо проще", – сказал Давиташвили. Глава Минэкономики отметил, что на фоне отсутствия политического диалога между Грузией и Россией, Грузии удалось достичь успеха в экономическом аспекте отношений. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта. Основная доля экспортируемой продукции из Грузии – это вино, спиртные напитки, минеральные воды, газировка, и свежие фрукты. Грузия же в основном завозит из России нефть и нефтепродукты, арматуру, пшеницу и подсолнечное масло. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, россия, бизнес
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, россия, бизнес

Россия важный партнер для Грузии – вице-премьер

09:01 26.01.2025
© Government of GeorgiaМинистр сельского хозяйства Леван Давиташвили
Министр сельского хозяйства Леван Давиташвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.01.2025
© Government of Georgia
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На фоне отсутствия политического диалога между Грузией и Россией, Тбилиси удалось достичь успеха в экономическом аспекте отношений, отметил глава Минэкономики
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Россия – важный торговый партнер для Грузии и учреждение любых бизнес-объединений можно только приветствовать, заявил первый вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили.
В Грузии создают грузино-российское объединение бизнесменов>>
Накануне стало известно, что в Грузии планируется создать новую российско-грузинскую бизнес-ассоциацию, в которую войдут до 60 бизнес-субъектов, занимающихся виноделием, сельским хозяйством и другими сферами.

"В плане торговли мы считаем Россию важным партнером, хотя это специфический партнер из-за множества ограничений и политических предпосылок. Мы знаем, что у нас есть красные линии в политической части, но у нас есть торгово-экономические отношения с ними и, следовательно, это реальность, с которой нам приходится сталкиваться", – сказал Давиташвили в эфире радио "Коммерсант".

По его словам, он может только поприветсnвовать создание новых объединений.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
Министр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2025
Министр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Если бы существовал деловой совет или ассоциация, которые бы способствовали развитию торгово-экономических отношений, мы бы это приветствовали, поскольку координировать действия с организованным бизнесом гораздо проще", – сказал Давиташвили.
Глава Минэкономики отметил, что на фоне отсутствия политического диалога между Грузией и Россией, Грузии удалось достичь успеха в экономическом аспекте отношений.

"За эти годы нам удалось эффективно перейти от режима эмбарго к сбалансированным торговым отношениям, что было интересно в первую очередь Грузии, поскольку мы заменили нулевой экспорт на более чем миллиардный и обратили отрицательное сальдо торгового баланса в свою пользу", – сказал Давиташвили.

Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.
Основная доля экспортируемой продукции из Грузии – это вино, спиртные напитки, минеральные воды, газировка, и свежие фрукты. Грузия же в основном завозит из России нефть и нефтепродукты, арматуру, пшеницу и подсолнечное масло.
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