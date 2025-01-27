Это гуманный акт – президент Грузии о масштабном помиловании осужденных
12:52 27.01.2025 (обновлено: 13:08 27.01.2025)
© Mikheil Kavelashvili Президент Грузии Михаил Кавелашвили
© Mikheil Kavelashvili
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Заявок на помилование было гораздо больше, чем 613, заявил Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Помилование осужденных является гуманным актом, который был принят в координации с различными государственными ведомствами, с учетом сохранения баланса между гуманностью и общественной безопасностью, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Президент стал объектом критики со стороны части оппозиции и НПО после помилования 19 января 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня. Оппоненты считают, что отведенного времени не было достаточно для детального и полноценного изучения подобного количества дел. Также до сих пор неизвестно, была ли в администрации президента создана специальная комиссия для изучения этих вопросов.
"Для нас было принципиально важно сохранить баланс между гуманностью, с одной стороны, и общественной безопасностью – с другой. Мы сделали акцент на заключенных, совершивших мелкие преступления, а также на тех, кто отбыл основную часть срока наказания. Мы руководствуемся этим, и этот принцип будет соблюдаться и на следующем этапе", – сказал Кавелашвили.
При этом, как подчеркнул глава государства, заявок было гораздо больше, чем на 613.
"У всех ведомств были свои обязанности, и я уверен, этот рабочий процесс будет продолжаться и в будущем. Очень важно, чтобы министерство юстиции, пенитенциарная служба, МВД, прокуратура, служба безопасности, а также другие звенья правительства действовали бы в координации с администрацией президента", – отметил он.
Также президент уверен, что акт помилования является позитивным посланием для всех.
"Это гуманный акт, который, наверное, является позитивным посланием для общества и для всех нас. Когда я был избран, меня волновала эта идея, я поделился ею с премьер-министром и после признания полномочий мы начали работать над этим вопросом", – сказал Кавелавшили.
Президент уверен, что помилованием он сделал счастливым членов семьи и друзей осужденных. "Это двигало мною... Я рад и благодарен, что этот акт был осуществлен", – отметил Кавелашвили.
Отвечая на вопрос журналиста Imedi, намерен ли он в будущем использовать предоставленное Конституцией дискреционное право, Кавелашвили отметил, что этот процесс обязательно продолжится в будущем.
"Это позитивный гуманный акт, который приемлем для общества из-за того, что у нас немалое количество заключенных. Но, тем не менее, реализация этого нашего гуманного акта необходима для превенции", – отметил Кавелашвили.
Президент считает, что государство должно предпринять шаги, чтобы уменьшить соблазн к совершению преступления в обществе, а также предпринять действия в направлении образования, популяризации здорового образа жизни, спорта и культуры.
"Институт президента сделает в этом плане все для того, чтобы этот процесс был реализован в нашей стране", – отметил Кавелавшили.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил президента за акт о помиловании 613 заключенных и пообещал, что государство сделает все для полноценной ресоциализации помилованных.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда.