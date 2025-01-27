https://sputnik-georgia.ru/20250127/eto-gumannyy-akt--prezident-gruzii-o-masshtabnom-pomilovanii-osuzhdennykh-291898534.html

Это гуманный акт – президент Грузии о масштабном помиловании осужденных

Это гуманный акт – президент Грузии о масштабном помиловании осужденных

Sputnik Грузия

Заявок на помилование было гораздо больше, чем 613, заявил Кавелашвили 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T12:52+0400

2025-01-27T12:52+0400

2025-01-27T13:08+0400

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Помилование осужденных является гуманным актом, который был принят в координации с различными государственными ведомствами, с учетом сохранения баланса между гуманностью и общественной безопасностью, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Президент стал объектом критики со стороны части оппозиции и НПО после помилования 19 января 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня. Оппоненты считают, что отведенного времени не было достаточно для детального и полноценного изучения подобного количества дел. Также до сих пор неизвестно, была ли в администрации президента создана специальная комиссия для изучения этих вопросов. При этом, как подчеркнул глава государства, заявок было гораздо больше, чем на 613. "У всех ведомств были свои обязанности, и я уверен, этот рабочий процесс будет продолжаться и в будущем. Очень важно, чтобы министерство юстиции, пенитенциарная служба, МВД, прокуратура, служба безопасности, а также другие звенья правительства действовали бы в координации с администрацией президента", – отметил он. Также президент уверен, что акт помилования является позитивным посланием для всех. Президент уверен, что помилованием он сделал счастливым членов семьи и друзей осужденных. "Это двигало мною... Я рад и благодарен, что этот акт был осуществлен", – отметил Кавелашвили. Премьер Грузии поблагодарил президента Кавелашвили за помилование более 600 осужденных>>>Отвечая на вопрос журналиста Imedi, намерен ли он в будущем использовать предоставленное Конституцией дискреционное право, Кавелашвили отметил, что этот процесс обязательно продолжится в будущем. Президент считает, что государство должно предпринять шаги, чтобы уменьшить соблазн к совершению преступления в обществе, а также предпринять действия в направлении образования, популяризации здорового образа жизни, спорта и культуры. "Институт президента сделает в этом плане все для того, чтобы этот процесс был реализован в нашей стране", – отметил Кавелавшили. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, грузия, новости, общество