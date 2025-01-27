https://sputnik-georgia.ru/20250127/gril-mog-stat-prichinoy-pozhara-v-otele-turtsii-gde-pogibli-pochti-80-chelovek---smi-291897084.html

Гриль мог стать причиной пожара в отеле Турции, где погибли почти 80 человек – СМИ

Гриль мог стать причиной пожара в отеле Турции, где погибли почти 80 человек – СМИ

Sputnik Грузия

Халатность и нарушение правил пожарной безопасности сотрудников отеля могли стать причиной гибели постояльцев 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T11:01+0400

2025-01-27T11:01+0400

2025-01-27T11:13+0400

происшествия

в мире

турция

туризм

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1b/291896882_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_379609da6caa571299e470f31da62ee2.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Возгорание в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, унесшее жизни 78 человек, предположительно, началось на кухне, ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили огонь водой вместо огнетушителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah. В ночь на вторник пожар охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу. В результате трагедии в отеле Grand Kartal погибли 78 человек. По делу о пожаре были задержаны 19 человек, включая владельца гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности.Ранее владелец отеля, Халит Эргюль, возложил ответственность за случившееся на сотрудников, обвинив в происшествии шеф-повара, электрика и охранников."Огонь через вытяжку, которую давно никто не чистил, попал в дымоход и оттуда быстро достиг крыши отеля", – сообщает издание. Газета утверждает, что сотрудники кухни запаниковали и выбежали из отеля, а постояльцы не могли вовремя узнать о пожаре из-за неработавшей пожарной сигнализации. Повар Явер и несколько сотрудников кухни арестованы.Трагедия на горнолыжном курорте в Турции – МИД Грузии выразил соболезнования >>Один из поваров отеля Мустафа Сербест, которого суд не стал арестовывать, сообщил в воскресенье госагентству Anadolu, что сотрудники кухни пытались около 40 минут самостоятельно потушить огонь, огнетушителей они не видели. По его словам, сотрудники кухни спасли несколько человек, прыгавших из окон гостиницы, подложив для них матрасы. Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, в мире, турция, туризм, реджеп тайип эрдоган