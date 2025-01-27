https://sputnik-georgia.ru/20250127/gruboe-vmeshatelstvo--v-gruzii-rezko-otvetili-na-initsiativu-glavy-mid-estonii-291901795.html

Грубое вмешательство – в Грузии резко ответили на инициативу главы МИД Эстонии

Грубое вмешательство – в Грузии резко ответили на инициативу главы МИД Эстонии

Sputnik Грузия

Эстония выступила с инициативой приостановить процесс либерализации визового режима для Грузии 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T15:53+0400

2025-01-27T15:53+0400

2025-01-27T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Любое государство, которое грубо вмешивается в политику другой страны, выступает против мировой повестки дня, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили, комментируя заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна. Эстония выступила с инициативой приостановить процесс либерализации визового режима для Грузии, заявил Цахкна перед началом заседания Совета ЕС по внешним отношениям в Брюсселе. По его словам, запуск процесса необходим, чтобы "направить очень четкий и ясный сигнал нынешним властям Грузии: они обманывают свой народ и должны изменить курс". Давайте спросим Эстонию, каково отношение Эстонии к ЛГБТ*-сообществу и трансгендерным людям, к невмешательству в политику другой страны, сказал депутат. "Противоречит ли Эстония политике Трампа? Пусть тогда выйдут и скажут", – добавил Мачарашвили. На прошлой неделе парламент Эстонии принял заявление, в котором говорится, что законодательный орган страны отказывается признавать легитимность парламента и правительства Грузии, сформированных в результате выборов, "проведенных в условиях фальсификаций и запугивания граждан", а также легитимность назначенного президента. Между тем парламент Эстонии признает Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и поддерживает ее усилия по прекращению конституционного кризиса в стране. В правящей партии заявили, что этим заявлением Эстония практически осудила речь, произнесенную на инаугурации американского президента Дональда Трампа, и изданные им приказы. А также заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что все страны должны отстаивать свои национальные интересы. Парламент Эстонии призвала руководство стран Европы "строго ограничить общение с институтами незаконного правительства Грузии до проведения свободных и справедливых выборов". Кроме того, в заявлении звучит призыв к Европейской комиссии и государствам-членам ЕС ввести санкции в отношении грузинских политиков и должностных лиц, причастных к жестокому подавлению мирных демонстрантов и преследованию представителей грузинского гражданского общества. Заявление представили 49 членов парламента Эстонии, 59 депутатов его поддержали, а 9 проголосовали против. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Политика Европы в отношении Грузии не изменится из-за Трампа – политолог>>>Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, эстония, тбилиси, дональд трамп, гурам мачарашвили, "сила народа", еврокомиссия, маргус цахкна