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Правда или клевета – в пенитенциарной службе Грузии рассказали о здоровье Мзии Амаглобели
Правда или клевета – в пенитенциарной службе Грузии рассказали о здоровье Мзии Амаглобели
Sputnik Грузия
Состояние здоровья обвиняемой обеспечивается надлежащим медицинским обслуживанием, заявили в службе 27.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-27T22:10+0400
2025-01-27T22:10+0400
2025-01-27T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла информацию, распространяемую отдельными политическими группами и СМИ, об ухудшении состоянии здоровья находящейся в заключении основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, назвав это клеветой, говорится в распространенном сообщении. НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" 27 января сообщило, что жизнь основателя и директора независимых изданий Batumelebi и Netgazeti Мзии Амаглобели находится в опасности. В организации потребовали от властей немедленно принять меры и обеспечить эффективный контроль за состоянием здоровья журналистки. В Службе пояснили, что состояние здоровья обвиняемой обеспечивается надлежащим медицинским обслуживанием и все необходимые медицинские услуги, определенные законодательством, предоставляются непрерывно. Амаглобели, по данным службы, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Кроме того, исходя из ее же интересов, журналистка находится в камере, оборудованной системой видеонаблюдения для немедленного реагирования. Руководство Специальной пенитенциарной службы призвало политические группы и СМИ воздержаться от распространения непроверенной и ложной информации, направленной на дискредитацию службы и введение общественности в заблуждение. Основателя интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. В тот же день Амаглобели объявила голодовку. Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий остается в тюрьме >>Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий. В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, батуми, специальная пенитенциарная служба, нпо "ассоциация молодых юристов грузии", кутаисский апелляционный суд
новости, грузия, политика, батуми, специальная пенитенциарная служба, нпо "ассоциация молодых юристов грузии", кутаисский апелляционный суд
Правда или клевета – в пенитенциарной службе Грузии рассказали о здоровье Мзии Амаглобели
Состояние здоровья обвиняемой обеспечивается надлежащим медицинским обслуживанием, заявили в службе
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла информацию, распространяемую отдельными политическими группами и СМИ, об ухудшении состоянии здоровья находящейся в заключении основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, назвав это клеветой, говорится в распространенном сообщении.
НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" 27 января сообщило, что жизнь основателя и директора независимых изданий Batumelebi и Netgazeti Мзии Амаглобели находится в опасности. В организации потребовали от властей немедленно принять меры и обеспечить эффективный контроль за состоянием здоровья журналистки.
"Специальная пенитенциарная служба реагирует на клеветническую информацию, распространяемую некоторыми политическими группами и СМИ, как будто здоровье обвиняемой М. А. находится в опасности и Пенитенциарную службу не волнует ее здоровье", – говорится в сообщении.
В Службе пояснили, что состояние здоровья обвиняемой обеспечивается надлежащим медицинским обслуживанием и все необходимые медицинские услуги, определенные законодательством, предоставляются непрерывно.
Амаглобели, по данным службы, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Кроме того, исходя из ее же интересов, журналистка находится в камере, оборудованной системой видеонаблюдения для немедленного реагирования.
"Условия содержания обвиняемой полностью соответствуют нормам, установленным Пенитенциарным кодексом. Примечательно, что защита безопасности и здоровья каждого обвиняемого/осужденного является приоритетом нашей службы", – говорится в сообщении.
Руководство Специальной пенитенциарной службы призвало политические группы и СМИ воздержаться от распространения непроверенной и ложной информации, направленной на дискредитацию службы и введение общественности в заблуждение.
Основателя интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. В тот же день Амаглобели объявила голодовку.
Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий.
В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения.