https://sputnik-georgia.ru/20250127/pravda-ili-kleveta--v-penitentsiarnoy-sluzhbe-gruzii-rasskazali-o-zdorove-mzii-amaglobeli-291906328.html

Правда или клевета – в пенитенциарной службе Грузии рассказали о здоровье Мзии Амаглобели

Правда или клевета – в пенитенциарной службе Грузии рассказали о здоровье Мзии Амаглобели

Sputnik Грузия

Состояние здоровья обвиняемой обеспечивается надлежащим медицинским обслуживанием, заявили в службе 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T22:10+0400

2025-01-27T22:10+0400

2025-01-27T22:10+0400

новости

грузия

политика

батуми

специальная пенитенциарная служба

нпо "ассоциация молодых юристов грузии"

кутаисский апелляционный суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970603_350:425:1280:948_1920x0_80_0_0_713599d6d0e29d304502a96b8fd0732e.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла информацию, распространяемую отдельными политическими группами и СМИ, об ухудшении состоянии здоровья находящейся в заключении основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, назвав это клеветой, говорится в распространенном сообщении. НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" 27 января сообщило, что жизнь основателя и директора независимых изданий Batumelebi и Netgazeti Мзии Амаглобели находится в опасности. В организации потребовали от властей немедленно принять меры и обеспечить эффективный контроль за состоянием здоровья журналистки. В Службе пояснили, что состояние здоровья обвиняемой обеспечивается надлежащим медицинским обслуживанием и все необходимые медицинские услуги, определенные законодательством, предоставляются непрерывно. Амаглобели, по данным службы, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Кроме того, исходя из ее же интересов, журналистка находится в камере, оборудованной системой видеонаблюдения для немедленного реагирования. Руководство Специальной пенитенциарной службы призвало политические группы и СМИ воздержаться от распространения непроверенной и ложной информации, направленной на дискредитацию службы и введение общественности в заблуждение. Основателя интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. В тот же день Амаглобели объявила голодовку. Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий остается в тюрьме >>Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий. В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, батуми, специальная пенитенциарная служба, нпо "ассоциация молодых юристов грузии", кутаисский апелляционный суд