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Трагедия на горнолыжном курорте Турции – в числе погибших оказалась грузинка
Трагедия на горнолыжном курорте Турции – в числе погибших оказалась грузинка
Sputnik Грузия
В результате трагедии в отеле Grand Kartal погибли 78 человек 27.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-27T13:42+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Эмигрантка из Грузии скончалась в результате пожара в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, информацию телеканалу "Рустави 2" подтвердили в МИД Грузии. Гриль мог стать причиной пожара в отеле Турции, где погибли почти 80 человек>>Ночью 21 января пожар охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу. В результате трагедии в отеле Grand Kartal погибли 78 человек. По делу о пожаре были задержаны 19 человек, включая владельца гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности. По информации СМИ, установлена личность погибшей. Ей оказалась 58-летняя Лаура Сулаишвили. По одной из версий, опубликованных турецкими СМИ, возгорание в отеле Grand Kartal, предположительно, началось на кухне, где сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили огонь водой вместо огнетушителя. Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, турция, происшествия, грузия, реджеп тайип эрдоган
Трагедия на горнолыжном курорте Турции – в числе погибших оказалась грузинка
13:42 27.01.2025 (обновлено: 13:45 27.01.2025)
В результате трагедии в отеле Grand Kartal погибли 78 человек
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Эмигрантка из Грузии скончалась в результате пожара в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, информацию телеканалу "Рустави 2" подтвердили в МИД Грузии.
Ночью 21 января пожар охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу. В результате трагедии в отеле Grand Kartal погибли 78 человек. По делу о пожаре были задержаны 19 человек, включая владельца гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности.
По информации
СМИ, установлена личность погибшей. Ей оказалась 58-летняя Лаура Сулаишвили.
По одной из версий, опубликованных турецкими СМИ, возгорание в отеле Grand Kartal, предположительно, началось на кухне, где сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили огонь водой вместо огнетушителя.
Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.