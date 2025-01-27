https://sputnik-georgia.ru/20250127/tragediya-na-gornolyzhnom-kurorte-turtsii---v-chisle-pogibshikh-okazalas-gruzinka-291899458.html

Трагедия на горнолыжном курорте Турции – в числе погибших оказалась грузинка

Трагедия на горнолыжном курорте Турции – в числе погибших оказалась грузинка

Sputnik Грузия

В результате трагедии в отеле Grand Kartal погибли 78 человек 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Эмигрантка из Грузии скончалась в результате пожара в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, информацию телеканалу "Рустави 2" подтвердили в МИД Грузии. Гриль мог стать причиной пожара в отеле Турции, где погибли почти 80 человек>>Ночью 21 января пожар охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу. В результате трагедии в отеле Grand Kartal погибли 78 человек. По делу о пожаре были задержаны 19 человек, включая владельца гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности. По информации СМИ, установлена личность погибшей. Ей оказалась 58-летняя Лаура Сулаишвили. По одной из версий, опубликованных турецкими СМИ, возгорание в отеле Grand Kartal, предположительно, началось на кухне, где сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили огонь водой вместо огнетушителя. Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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