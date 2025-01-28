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Орбан призвал Брюссель прекратить нападки на Грузию

Орбан призвал Брюссель прекратить нападки на Грузию

Sputnik Грузия

Визит грузинской делегации в Венгрию стал первым официальным визитом законодательного органа XI созыва 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T12:50+0400

2025-01-28T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Бюрократы в Брюсселе должны прекратить нападки на правительство Грузии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и выразил поддержку председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили, находящемуся с визитом в Будапеште.Папуашвили отправился с официальным визитом в Венгрию 26 января, где провел встречи на высоком уровне. В Будапеште глава грузинского законодательного органа встретился со своим коллегой Ласло Кевером, а также с премьер-министром Виктором Орбаном. Джордж Сорос – известный трейдер, финансист, инвестор и филантроп, создатель сети организаций, известных как "фонд Сороса". Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества. Сорос потерял Вашингтон с избранием президента Дональда Трампа, но Брюссель все еще в его руках, заявил ранее Орбан. Премьер Венгрии уверен, что 2025 год станет решающим для устранения влияния сети Сороса в Европе. Он также назвал правящих в Евросоюзе чиновников лицемерами и призвал к "наступлению на Брюссель". Венгрия не будет отменять безвиз для дипломатических паспортов Грузии – МИД>>В свою очередь, глава парламента поблагодарил премьера Венгрии за поддержку и отметил, что его визит в Грузию, который состоялся после парламентских выборов 2024 года, является одним из доказательств крепкой дружбы между двумя странами. По словам Папуашвили, стороны также выразили готовность сотрудничать на международных политических платформах. В рамках визита Папуашвили и Кевер подписали рамочное соглашение, направленное на укрепление партнерства между странами. Согласно договору, Национальная ассамблея Венгрии поделится с парламентом Грузии собственным опытом, связанным с интеграцией в Евросоюз, и всячески поможет достичь прогресса на пути к членству в ЕС.Визит грузинской делегации в Венгрию стал первым официальным визитом законодательного органа XI созыва, легитимность которого не признает экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть общественности. Они обвиняют власти в фальсификации парламентских выборов и требуют назначения новых. Между тем премьер Венгрии Виктор Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах, и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов, которые состоялись в стране в октябре 2024 года. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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