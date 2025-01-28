https://sputnik-georgia.ru/20250128/skolko-konteynerov-obrabotal-gruzinskiy-port-poti-291907770.html

Сколько контейнеров обработал грузинский порт Поти

Сколько контейнеров обработал грузинский порт Поти

Sputnik Грузия

Перевозка и обработка подержанных автомобилей морским транспортом остается одной из самых востребованных услуг порта 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T17:58+0400

2025-01-28T17:58+0400

2025-01-28T17:58+0400

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потийский порт

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Контейнерооборот крупнейшего морского порта Поти на западе Грузии составил 545,297 TEU в 2024 году, сообщил портал "Коммерсант" со ссылкой на портового оператора APM Terminals Poti. Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. В прошлом году APM Terminal Poti принял в общей сложности 313 контейнеровозов и обработал 74 173 транспортных средства. В 2022 году объем обработанных портом контейнеров составил 357 857 TEU, в 2023 году – 592 589 TEU. В 2022 году порт Поти обработал 47 537 транспортных средств, в 2023 году – 80 454, в 2024 году – 74 173. По сравнению с предыдущими годами прием генеральных грузов в 2024 году снизился, хотя значительно увеличился объемов перевозок грузов железнодорожным и паромным транспортом. В частности, в 2024 году перевезено 157 895 тонн грузов, тогда как в 2023 году объем перевозок составил 96 434, а в 2022 году – 98 992 тонны. Потийский порт сегодня Многоцелевое сооружение потийского порта имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути. Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии. Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. На расширение порта Поти потратят более 200 миллионов долларов >>С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового Таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний Контейнерный терминал в 2014 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, apm terminals, поти, потийский порт