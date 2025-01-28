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США были против проекта Баку-Тбилиси-Карс – Алиев

США были против проекта Баку-Тбилиси-Карс – Алиев

Sputnik Грузия

США оказывали серьезное давление на тогдашнее руководство Грузии, чтобы оно не дало согласие на проект, заявил Алиев 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T21:08+0400

2025-01-28T21:08+0400

2025-01-28T21:08+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. США выступили противником реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, считая, что Армения останется в стороне, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.По его словам, США оказывали серьезное давление на тогдашнее руководство Грузии, чтобы оно не дало согласие на проект. Прийти к договоренности с грузинской стороной Азербайджан смог в результате многолетних переговоров. Проект Баку-Тбилиси-Карс был введен в эксплуатацию в 2017 году, однако, как считают эксперты, грузоперевозки по данной ж/д линии все еще оставались на слишком низком уровне. Так, в 2022 году (последние данные до начала реконструкции в 2023 году) перевозки по БТК составили 690 тыс. тонн при мощности до 6 млн тонн в год. Считается, что главной причиной неактивной эксплуатации данного проекта были узкие места на территории Грузии. В частности, недостаточная инфраструктура на участке Марабда-турецкая граница приводила к застоям и более медленному передвижению товаров. Для решения данной проблемы были проведены работы по развитию данного участка, на которые правительство Азербайджана выделило $100 млн. Азербайджан и Грузия создали совместную железнодорожную компанию >>После завершения модернизации, как ожидается, БТК станет наиболее привлекательным маршрутом для грузоотправителей по Среднему коридору. Расширенная инфраструктура, налаженная работа таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции, а также ускоренное продвижение товаров составят серьезную конкуренцию автомобильным перевозкам. Таким образом, ж/д проект Баку-Тбилиси-Карс вынесет Средний коридор на качественно новый уровень и станет новой логистической звездой транзита в направлении Восток-Запад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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