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Азербайджан и Грузия создали совместную железнодорожную компанию

Азербайджан и Грузия создали совместную железнодорожную компанию

Sputnik Грузия

Совместные усилия планируется направить на укрепление региональных транспортных связей, особенно потенциала Среднего коридора 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T09:01+0400

2024-08-15T09:01+0400

2024-08-15T09:01+0400

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ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху

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железная дорога баку-тбилиси-карс

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Железнодорожные операторы Грузии и Азербайджана создали совместное предприятие – BTKI Railways, которое будет отвечать за эксплуатацию и управление инфраструктурой участка железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на отрезке Марабда-Карцахи, написал глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов в соцсети Х.Созданная ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО "Железная дорога Марабда - Карцахи" компания также будет отвечать за эффективную организацию грузоперевозок и привлечение новых грузов.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) — это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы.Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Ожидается, что после задействования проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. "Средний коридор" быстро набирает популярность – вице-премьер Грузии>>В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Средний коридорМаршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Какие проекты реализуют в Грузии участники Среднего коридора?>>Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, турция, казахстан, азербайджан, азербайджанские железные дороги, ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху, баку-тбилиси-карс, железная дорога баку-тбилиси-карс