https://sputnik-georgia.ru/20250129/absurdnoe-reshenie--premer-ministr-gruzii-o-rezolyutsii-pase-291934551.html

Абсурдное решение – премьер-министр Грузии о резолюции ПАСЕ

Абсурдное решение – премьер-министр Грузии о резолюции ПАСЕ

Sputnik Грузия

Премьер поддержал решение делегации страны остановить работу в ПАСЕ до восстановления уважительного отношения к грузинскому народу 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T23:40+0400

2025-01-29T23:40+0400

2025-01-29T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Решение ПАСЕ абсурдное и не поменяет ничего для нашей страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в ПАСЕ. Требованием назначить парламентские выборы ПАСЕ фактически признала результаты выборов 26 октября 2024, но организацию не устроили результаты, что является абсурдом, считает Кобахидзе. Премьер-министр Грузии поддержал решение грузинской делегации отказаться от работы в ПАСЕ и назвал условия возвращения к работе. Отказ от работы в ПАСЕ не отразится на отношениях с Советом Европы, подтвердили представители правящей партии. Резолюция ПАСЕГрузия для сохранения права голоса в ПАСЕ должна немедленно инициировать инклюзивный процесс с участием всех заинтересованных сторон и общественных деятелей, включая правящее большинство, оппозицию и гражданское общество, для срочного устранения недостатков и упущений, отмеченных в ходе недавних парламентских выборов, и создания избирательной среды, благоприятствующей подлинно демократическим новым выборам, которые должны быть объявлены в течение последующих месяцев. Также Грузия будет должна предпринять немедленные и эффективные шаги, чтобы возобновить процесс европейской интеграции в соответствии с европейскими устремлениями народа и решительно ускорить необходимые реформы. Грузинская делегация прекращает работу в ПАСЕ - Цулукиани >>Кроме того, условиями для сохранения полномочий в ПАСЕ является незамедлительное прекращение жестокости полиции и нарушений прав человека, отмечено в резолюции.Грузия должна эффективно расследовать эти случаи и положить конец неправомерному использованию судебных разбирательств в качестве средства сдерживания или возмездия протестующим, журналистам и гражданским лидерам, а также в полной мере уважать право на свободу выражения мнений и собраний. Также по условиям Грузия должна активизировать сотрудничество с Советом Европы и добросовестно участвовать в процессе, инициированном Генеральным секретарем Совета Европы, и рассмотреть все замечания ПАСЕ, включая рекомендацию об отмене закона "О прозрачности иностранного влияния". Для сохранения полномочий в ПАСЕ Грузия также должна освободить всех политических заключенных до апрельской части сессии Ассамблеи 2025 года, сказано в резолюции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, пасе, совет европы