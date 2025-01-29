https://sputnik-georgia.ru/20250129/gruzinskaya-delegatsiya-prekraschaet-rabotu-v-pase---tsulukiani-291934261.html

Грузинская делегация прекращает работу в ПАСЕ - Цулукиани

Грузинская делегация прекращает работу в ПАСЕ - Цулукиани

Sputnik Грузия

Глава грузинской делегации не видит смысла дальнейшей работы в ПАСЕ на фоне открытого шантажа и вмешательства во внутренние дела 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T23:18+0400

2025-01-29T23:18+0400

2025-01-29T23:22+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Грузинская делегация, состоящая из представителей правящей партии "Грузинская мечта" и "Сила народа", приняла решение отказаться от работы в ПАСЕ из-за условий принятой резолюции, заявила глава делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных парламентских выборов в ближайщие месяцы.По ее словам, условие о досрочных выборах выходит за рамки компетенции данной Ассамблеи, ущемляет суверенитет Грузии и игнорирует волю более 1,1 миллиона избирателей и факты.По ее словам, участие в работе ПАСЕ не имеет смысла на фоне шантажа Грузии.Грузия остается членом Совета Европы как государство, несмотря на это решение. Резолюция ПАСЕ Грузия для сохранения права голоса в ПАСЕ должна немедленно инициировать инклюзивный процесс с участием всех заинтересованных сторон и общественных деятелей, включая правящее большинство, оппозицию и гражданское общество, для срочного устранения недостатков и упущений, отмеченных в ходе недавних парламентских выборов, и создания избирательной среды, благоприятствующей подлинно демократическим новым выборам, которые должны быть объявлены в течение последующих месяцев. Также Грузия будет должна предпринять немедленные и эффективные шаги, чтобы возобновить процесс европейской интеграции в соответствии с европейскими устремлениями народа и решительно ускорить необходимые реформы.Грузия сохранила полномочия в ПАСЕ, условие – новые выборы в парламент>>Кроме того, условиями для сохранения полномочий в ПАСЕ является незамедлительное прекращение жестокости полиции и нарушений прав человека, отмечено в резолюции. Грузия должна эффективно расследовать эти случаи и положить конец неправомерному использованию судебных разбирательств в качестве средства сдерживания или возмездия протестующим, журналистам и гражданским лидерам, а также в полной мере уважать право на свободу выражения мнений и собраний. Также по условиям Грузия должна активизировать сотрудничество с Советом Европы и добросовестно участвовать в процессе, инициированном Генеральным секретарем Совета Европы, и рассмотреть все замечания ПАСЕ, включая рекомендацию об отмене закона "О прозрачности иностранного влияния". Для сохранения полномочий в ПАСЕ Грузия также должна освободить всех политических заключенных до апрельской части сессии Ассамблеи 2025 года, сказано в резолюции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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политика, грузия, новости, тея цулукиани, пасе, совет европы