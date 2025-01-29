https://sputnik-georgia.ru/20250129/debyutnyy-match-kvaratskheliya-v-lige-1-privel-ego-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-291925259.html

Дебютный матч Кварацхелия в Лиге 1 привел его в символическую сборную

Дебютный матч Кварацхелия в Лиге 1 привел его в символическую сборную

Sputnik Грузия

Грузинский вингер Кварацхелия попал в символическую сборную после первой же игры во французской Лиге 1 29.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия, перешедший в "Пари Сен-Жермен" в середине января, по итогам дебютного матча попал в символическую сборную 19-го тура французской Лиги 1. Звезда сборной Грузии оказался сразу в двух символических сборных: одну составили футбольные эксперты, другую – болельщики. Кварацхелия дебютировал во Франции в матче с "Реймсом" (1:1) за "Пари Сен-Жермен" и впервые блеснул в составе новой команды в начале второго тайма: эффектно обошел защитников в штрафной, сыграл в "стенку" и сделал голевую передачу на Усмана Дембеле. Вскоре он сам попытался забить мяч, но вратарь "Реймса" сыграл надежно. "Жду тебя на поле, Хвича, брат" – Руис ждет Кварацхелия в составе "ПСЖ" >>Следующий матч парижане проведут 29 января против "Штутгарта" в рамках Лиги чемпионов. Квара, согласно регламенту, пока не попал в заявку европейских турниров и пропустит встречу. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро. В новом клубе Кварацхелия играет под седьмым номером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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