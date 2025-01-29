https://sputnik-georgia.ru/20250129/s-gruziey-nelzya-razgovarivat-yazykom-shantazha-i-ultimatumov--gensek-partii-vlasti-291928599.html

С Грузией нельзя разговаривать языком шантажа и ультиматумов – генсек партии власти

С Грузией нельзя разговаривать языком шантажа и ультиматумов – генсек партии власти

Sputnik Грузия

Полномочия грузинской делегации на парламентской ассамблее ПАСЕ были оспорены "Европейской народной партией" по пункту "серьезное нарушение основополагающих... 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T17:07+0400

2025-01-29T17:07+0400

2025-01-29T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузия не примет языка шантажа и ультиматумов, а лишь партнерские и дружеские отношения от Запада, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя возможную приостановку полномочий грузинской делегации в ПАСЕ. Полномочия грузинской делегации в ПАСЕ могут быть приостановлены до апреля. Условием для восстановления прав является совместная работа властей и оппозиции над созданием избирательной среды для новых парламентских выборов, а также шаги со стороны власти для дальнейшей интеграции в ЕС, защиты прав человека и гарантии право на собрания. По его словам, шантажировать Запад может тех, кто к этому прислушивается. Полномочия грузинской делегации на парламентской ассамблее ПАСЕ были оспорены "Европейской народной партией" по пункту "серьезное нарушение основополагающих принципов Совета Европы". На комитете во вторник обсуждались два варианта: один состоял в том, чтобы отозвать парламентскую делегацию нового созыва из ПАСЕ, или временно и с серьезными оговорками ратифицировать полномочия грузинской делегации. По первому варианту, ратификация мандатов грузинской делегации будет осуществлена при том условии, если до апреля 2025 года грузинские официальные лица совместно с оппозицией и гражданским обществом приступят к работе по созданию "избирательной среды для новых, действительно демократических выборов в ближайшие месяцы". А также предпримут шаги по восстановлению плана по вступлению в Евросоюз, "остановят полицейскую жестокость и нарушение прав человека, прекратят злоупотреблять правовыми процедурами против демонстрантов, журналистов и гражданских лидеров и до конца будут уважать право на выражение и собрания". При данном варианте ассамблея в апреле 2025 года оценит прогресс Грузии по указанным пунктам и получит возможность пересмотреть мандаты грузинской делегации, в том числе и приостановить их. Во втором варианте, требования к грузинским официальным лицам остаются прежними. Единственное различие состоит в том, что при этом варианте ратификация мандатов грузинской делегации осуществлена не будет. Вопрос Грузии в ПАСЕ Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не входит ни в одну из шести политических групп, работающих в ПАСЕ. Вопрос об отстранении грузинской делегации подняла самая крупная политическая группа "Европейская народная партия", членом которой является партия "Единство – национальное движение", занявшая второе место на парламентских выборах 26 октября 2024 года. Это враги Грузии – депутат дал определение оппозиции из-за писем в ПАСЕ >> Кроме того, часть других оппозиционных партий входит или является ассоциированными членами другой крупной политической группы ПАСЕ "Альянс либералов и демократов за Европу". Голосование по данному вопросу пройдет в среду, 29 января, при этом делегация Грузии не будет иметь права голоса. Согласно регламенту, Ассамблея должна проголосовать за один из трех вариантов: "ратифицировать полномочия" , "не ратифицировать полномочия" или "ратифицировать полномочия вместе с лишением или приостановлением осуществления некоторых прав участия или представительства членов соответствующей делегации в деятельности Ассамблеи и ее органов". До этого будет подготовлен подробный отчет по данному вопросу. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, великобритания, украина, сша, каха каладзе, бидзина иванишвили, совет европы, европейская народная партия, пасе